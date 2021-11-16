金屬桿的一端夾著大小不一的、貼著標籤的塑膠包，裡面裝著透明的藥液，一根根橡皮管把這些包裡的藥液輸送給奧利佛。

奧利佛穿著醫院統一的水綠色病人衣服，衣服的門襟用帶子紮住，但還是露出一大塊胸脯。他平躺著，閉著眼睛。一個黃色塑料的面具，罩住他的口鼻，面具下方接著一根管子。管子一直拖到一個「呼哧呼哧」作響的機器上，那個機器發出像發電機一樣的低鳴聲。

他睡的病床帶圍欄，四個床腿上都帶著輪子。他身上搭著一塊從家裡帶來的花毯子，上面印的圖案是《玩具總動員》中的「巴斯光年」。醫護床的圍欄以及那塊卡通圖案的花毯子，讓奧利佛像躺在嬰兒床裡的嬰兒。

奧利佛額頭上有一處傷口，是從椅子上跌下來時撞到桌腳上磕的。這個傷口已經癒合，除此以外，身上看不出任何損傷。

沈寧看著面前這個年輕人，總覺得只要拔了那些連在他手臂上的管子、脫下那個黃色的呼吸面罩，他就會醒過來，然後開始說話。他會抱怨醫院早該把那些管子和儀器移走，他不是好好的嘛……

但是奧利佛卻並不醒來。

米佳一進病房就叫兒子：「奧利，親愛的奧利，我的兒子，你今天好嗎？媽媽和沈寧阿姨來看你啦！你聽到嗎？能跟我們說一句話嗎？」說著、說著，聲音開始哽咽。

米佳把病床邊的椅子搬近一點，坐下，伸手握住兒子的手，做按摩，一個手指、一個手指地用力地抹著。抹完了再用力把他的指尖抓在手心裡，使勁地握住。

做這一切的時候，米佳的情緒開始平靜下來。她專心致志，按摩完一隻手，就去按摩另一隻。她同時跟沈寧聊天：「我們盡量說說話吧，讓他多聽聽我們的聲音，這能刺激他的大腦皮層，讓他盡快恢復。」

「奧利佛什麼時候能醒過來就好了。」米佳說，眼圈紅紅的。（九）