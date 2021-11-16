我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

潮來（九）

凌嵐

金屬桿的一端夾著大小不一的、貼著標籤的塑膠包，裡面裝著透明的藥液，一根根橡皮管把這些包裡的藥液輸送給奧利佛。

奧利佛穿著醫院統一的水綠色病人衣服，衣服的門襟用帶子紮住，但還是露出一大塊胸脯。他平躺著，閉著眼睛。一個黃色塑料的面具，罩住他的口鼻，面具下方接著一根管子。管子一直拖到一個「呼哧呼哧」作響的機器上，那個機器發出像發電機一樣的低鳴聲。

他睡的病床帶圍欄，四個床腿上都帶著輪子。他身上搭著一塊從家裡帶來的花毯子，上面印的圖案是《玩具總動員》中的「巴斯光年」。醫護床的圍欄以及那塊卡通圖案的花毯子，讓奧利佛像躺在嬰兒床裡的嬰兒。

奧利佛額頭上有一處傷口，是從椅子上跌下來時撞到桌腳上磕的。這個傷口已經癒合，除此以外，身上看不出任何損傷。

沈寧看著面前這個年輕人，總覺得只要拔了那些連在他手臂上的管子、脫下那個黃色的呼吸面罩，他就會醒過來，然後開始說話。他會抱怨醫院早該把那些管子和儀器移走，他不是好好的嘛……

但是奧利佛卻並不醒來。

米佳一進病房就叫兒子：「奧利，親愛的奧利，我的兒子，你今天好嗎？媽媽和沈寧阿姨來看你啦！你聽到嗎？能跟我們說一句話嗎？」說著、說著，聲音開始哽咽。

米佳把病床邊的椅子搬近一點，坐下，伸手握住兒子的手，做按摩，一個手指、一個手指地用力地抹著。抹完了再用力把他的指尖抓在手心裡，使勁地握住。

做這一切的時候，米佳的情緒開始平靜下來。她專心致志，按摩完一隻手，就去按摩另一隻。她同時跟沈寧聊天：「我們盡量說說話吧，讓他多聽聽我們的聲音，這能刺激他的大腦皮層，讓他盡快恢復。」

「奧利佛什麼時候能醒過來就好了。」米佳說，眼圈紅紅的。（九）

上一則

藝隆農產打造產業聯盟 把台灣香蕉賣到杜拜

下一則

我最享受的時光

延伸閱讀

違養育恩 男借錢不成狠砍保母14刀奪命 犯後去按摩

違養育恩 男借錢不成狠砍保母14刀奪命 犯後去按摩
涉賣淫與無證按摩 長島2華女被捕控罪

涉賣淫與無證按摩 長島2華女被捕控罪
兩華女紐約長島涉賣淫與非法按摩 被捕控罪

兩華女紐約長島涉賣淫與非法按摩 被捕控罪
101歲老婆婆 就愛出海捕龍蝦

101歲老婆婆 就愛出海捕龍蝦

熱門新聞

天主教靈醫會醫療財團法人澎湖惠民醫院董事乾國乾修士。(圖：韓國乾提供)

一張機票生根澎湖 韓國乾樂當全年無休救火隊

2021-11-13 06:00

妻子的委屈

2021-11-12 02:01
中華民國外交部前部長歐鴻鍊日前病逝，享壽八十一歲。（本報資料照片）

《老照片說故事》懷念妹夫歐鴻鍊

2021-11-15 02:00
黛安∕圖

改變一生的出走

2021-11-13 02:02
龔萬輝／圖

沒人比我更驚奇（上）

2021-11-08 02:02

洋媳婦雪瑞

2021-11-08 02:01

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」

沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」