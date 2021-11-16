王幼嘉／圖

黑漢子約莫六十來歲，聲音粗野、雄渾，唱作大氣，很有點黑旋風的味道。

圍觀的人群越來越多，黑壓壓一片。放眼望去才突然發現：樂隊的、圍觀的、扯著嗓子吼叫的，竟是清一色的老人。

●

相處多了，說話也就有些隨意了。這不，兩位老人又把我拉扯到一旁，悄悄打探捐贈眼角膜的事情。老太太心急口快：「這是積德行善的好事哩，該得關心。」

「喂喂，這麼大的事情不好自作主張，總要與孩子們商量好啵。」

「這個自然。」老太太答應得倒是極為爽快。

老孫頭手背在身後，慢條斯理地說：「凡事都要講究個明和白，我們這個日子呀，多則一兩年，少則就一兩天。」老孫頭揮揮手，「凡事往淡裡看，不就生離死別那點事嘛，心闊了，一切就灑脫、釋然了。」

聊著、聊著，老孫頭放慢話語，彷彿是自顧自地說著：「你這個歲數，七十了？好呀！」然後一字一句地蹦出「正、當、年」三個字。「咯登」一下，這話來得太突然，一時我竟沒回過神來。剛想追問，話到嘴邊，終是沒有開口。

其實在我們私下交談的時候，老孫頭時時冒出一些異於常人，或是很前衛的想法。這不捐贈眼角膜還正待聯繫，據說這幾天，又在研究水葬、樹葬的問題。

老孫頭來回踱著方步：「思來想去，水葬、樹葬各有千秋、各有利弊，要我挑選呀，一時還真作不得主。」

無論最終決定如何，老孫頭對新鮮事物的不摒棄、不排斥，嘗試了解並接受它。這一點才是最值得欽佩、欣賞的。

曾經滄桑，看淡塵世。一次次與耄耋老人關於生死的對話，是源於他的通達、睿智。一個看似嚴肅的話題，在於他，也就是如此的雲淡風清了。

●

周六我稍稍睡過了頭，待趕到風光帶，遠遠見老孫頭獨自坐在石凳上，忘情地拉著二胡曲〈江河水〉。老孫頭雙眼微閉，似乎在回憶陳年往事，又似乎在感嘆命運多舛，生命的不公。

那天老孫頭有點特別，琴聲如訴如泣，哀婉悠長。

那天的晨風喲，柔柔地吹著，老孫頭白髮輕輕揚起。那天的琴聲喲，興許就灑落在河面上，久久地都不忍散去。

我在老孫頭身邊站了好一會，他竟然完全忽略我的存在。

老太太靜靜地坐在一旁，用愛憐的眼光關注著老孫頭：「當年我們在小山溝苦呀。」老太太掏出手絹，擦拭了一下眼睛：「廠房是自己蓋、設備是自己調試，物資匱乏，還奶著三個嗷嗷待哺的小孩。」

老太太指著老孫頭：「這些年人是回來了，整個魂魄還留在大山溝裡了。」

細細一想，我也能夠理解，大學畢業風華正茂。幾十年，老孫頭的青春、熱血、理想、愛情，所有的悲傷、哭泣，所有的歡笑、快樂，統統都留給曾經的那幾十年，留給曾經的那個小山溝了。

●

又有一個多星期沒見到老孫頭了，說是感冒。約著幾個老哥們看望過一次，老孫頭躺在沙發上，饒有興致地與我們交談，還是那樣快人快語、熱情洋溢。看來並無大礙，大家都放心了。

隔天，與家人外出旅遊，半月後回來。總覺得這一路走得不踏實，是心裡惦著些什麼？

第二天一大早，匆匆趕到瀏陽河風光帶。秋已深，寒風習習，清晨的陽光暖暖地灑落在空曠的河面上，清澈的藍天照例綴著幾朵白雲。河面白霧輕柔，朦朧中照例有一葉小舟泛過，堤岸偶見三兩蹓狗老人匆匆來去。清晨的瀏陽河照例在空曠中孤獨。

坐在石凳上等了很久，晨練的人漸漸地多了，熙來攘往的人流中，那個最急迫見到的身影終是沒有出現。少了老孫頭爽朗的笑語，心裡空落落的，彷彿這世界就缺了些什麼。

回到社區，特意繞道老孫頭寓所，有搬家公司正在運家具，場面相當熱鬧。有圍觀的人說：「老孫頭走了，大兒子搬進來了……」

那天是個節日，該是闔家團聚的中秋。

●

周四票友會在停擺兩周之後照常舉行。老太太特邀坐在老孫頭的C位，含淚陪伴全程。

眼角膜捐獻未走完全部程序，最終放棄。

遵老孫頭遺願，骨灰拋撒在郴江，這是他青春、夢想起源的地方……（下）