「親愛的，咱們已經過了一醉方休的年紀。得顧慮孩子、老公、家庭，代價太大，瀟灑不起。我是過來人，聽我的，別喝太猛了。」

「難道說我們中年人，只能像老黃牛一樣，拚命拉車？親愛的，你有沒有想過逃避？」

「我的逃避就是去電影院 裡看一場電影，坐在黑影裡跟我的銀幕偶像，發夢兩小時。其實在美國 也有不錯的人向我示好獻殷勤，但我拒絕了。我知道自己是有夫之婦，每天接送孩子，帶他去練游泳、去吹小號，把家收拾得井井有條、乾乾淨淨。每次吉米的生日『爬梯』，他的同學、朋友都愛吃我做的各種麵食、小點心，甚至打包帶回家去。有的同學媽媽還向我討教食譜作法呢。我周末到中文學校教課，回家給他做飯、聽他吹小號，我做得不算差吧？可每次洪力在他父母面前說起我來，都是一臉的瞧不起，好像我只是一個廚子和清潔工。」

「我不愛收拾自己，也沒時間收拾家，你可別小瞧我。我買菜、買水果不大會挑選好壞，隨手一劃拉，看著大咧咧的。但你不知道吧，我是一個炒房高手。我買房子精準得很呢，出手決斷，從來沒失過手。」

辛籽掰著手指，繼續說：「十幾年下來，我手上有四、五套好地角的房子。當初買房時，許偉強竭力反對，不讓我買，嫌我把家裡經濟搞得太緊張，怎麼也不肯一塊去辦貸款 ，逼得我只好跑去求我爸。我爸可能後悔小時候不待見我，支援了不少錢來做首付。我在公司裡從來不提家裡的事，同事們看我為女兒高價請各種家教和學琴老師，還以為是許偉強多有能耐發了財呢！其實全靠我投資買房，才有今天的生活。」（四一）