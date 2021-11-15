「她說，不像那些頭上頂著桂冠的，桂冠愈是華美，也就愈發難以維護，更難有多的力氣發展出新根系來。這是奶奶第一次，提到外公的死。

「新政府來了，如秋風掃落葉一樣，沒收了蕭家全數的家產，這件事讓外公難以釋懷。他年輕時浪蕩，嫖賭吃喝花用無度，大多數的家產就此虛擲了。年紀漸長之後，他開始收斂性情，兢兢業業做著本分生意。雖然說不上回到茶莊最風光的時候，但在戰爭的年代可以平穩經營，也實屬不易了。眼下卻眼睜睜看著一夕之間，全數家產人間蒸發。他心下難過，卻又不能說出來。

「不像心裡不舒服，就怪責旁人的，外公只是一味挑剔入口的茶。對一個生在茶莊的人來說，這個怪病起先看起來一點也不奇怪，本行本業的，他們的舌頭對茶水自然更敏感一些。但是，他的挑剔已然超出了平常的範圍，任何遞到他手上的茶，他右手拿著杯子晃一晃，左手在杯口上空撥一撥，就立即放得遠遠的，說裡頭放的是經年的霉爛茶葉，帶著一股老鼠屎的味道。

「後來直接戒了茶，只喝從巷口一口深井裡打上來的地下水。喝慣茶葉的人，一旦停了，身體會覺得異常燥熱。外公身上不久就出了許多奇怪的紅疹子，什麼內服的、外用的藥都不見效。而且愈往後來，挑剔的毛病愈發嚴重，以致什麼湯湯水水的都不進口了。說是自己得罪了茶神，是茶神不再賞他茶水喝，才叫所要喝的東西裡頭，都帶著蟑螂、老鼠、蠅蛆的味道。最後，連飯菜也透出了異味，實在餓得忍受不了的時候，強吞下一兩口下去，沒五分鐘也就吐了出來。」（一七）