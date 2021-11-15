老麥眼睛盯著看，腳步就朝地鐵站 相反的方向走。沈寧眼疾手快，用手臂挽住他，把他拉回來。這時路邊停下一輛黃色的出租車 ，沈寧趕忙攔下，跟老麥上了車。

到了西奈山醫院，第一步是拍腦圖片子。拍片子前，要剃一剃多餘的頭髮。老麥長著一頭白人少有的濃髮，雖然都白了，但還是毛髮茂盛。

護士幫他用電動推子稍微把腦後的頭髮推短，剛開始還好，等頭髮落下來，老麥抱著頭，死活不肯再剃。他表情獰厲，眼神像野獸，加上後腦勺上露出青白色的頭皮，像一個狂人。掙扎了半天，護士才搞定那幾推子頭髮。

剃完頭髮，換上病人穿的前面開襟的花布袍子。老麥個子高，兩條瘦腿在布袍子下吊著，腳下穿著紙質的一次用拖鞋，跟他原來西裝革履的律師模樣天差地別。沈寧看著，覺得老麥像個難民。

她默默地陪著老麥，跟在護士後面去CT室。走廊裡來來往往的是穿著綠袍、藍袍的醫生和彩色花布罩衫的護士，沈寧知道，這些不同顏色的衣服代表醫生的級別和職位，他們像一支軍隊，唯有她穿著普通人的衣服，屬於無辜良民。老麥的那身病服，讓他變成軍隊押解的難民。

醫院走廊像迷宮，走廊兩邊是帶隔音玻璃的辦公室，有的辦公室裡黑著燈，玻璃上映出押解的這一幕……沈寧心想：第一次嘛，一切都陌生。以後再來，就不會這麼一驚一乍的了。隨即她意識到這話的漏洞，啞然失笑，「以後再來」？

5

沈寧幫米佳拎包，跟在她後面，進了奧利佛的病房。病房裡燈光很亮，很吵。連在床頭的各種監視儀器發出低鳴聲，還有一個儀器隔一會便「滴」的一聲叫一下。病床四周樹著幾支長長短短金屬桿，像天線一樣。（八）