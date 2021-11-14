我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

中年心事（四○）

海沂

「咱們這麼多年的朋友，我說話直來直去，你孩子是男孩，將來更要在社會上打拚，爭取一席之地，你真的不希望兒子成功？還是在美國待久了，學會了西方式的虛偽客套？」

「你以為只有談遠大理想、成名成家，才是實話？我在美國待了將近二十年，可以說，越來越腳踏實地，不說大話。我希望吉米不管學習做事，都能認認真真，有始有終，任何東西物歸原處、遵守時間，經常聽到他咯咯的笑聲就好了。」

辛籽想著女兒到現在，還得她每天盯著刷牙，東西總是亂扔，覺得老朋友的話也不無道理。但她依然沒被說服，又不想跟老朋友就這個問題再爭下去，傷了和氣，就說：

「聽老媽講，我出生後，我爸一看是個女孩，很失望。我爸從來不重視我，也不重視我媽，整天待在實驗室裡搞科研。雖說是個科學家，但也是一個重男輕女的老封建，對家裡不管不問。好在他出了不少成績，拿到國家級科研大獎，讓排擠他的人不得不服氣。那幫不學無術的人發現離開我爸，他們根本完不成領導下達的研究課題，只好巴結我爸。老爸的經驗教育了我，只有靠實力。所以我努力工作，每個月的報表成績做得好好的，就是要讓輕視我的人刮目相看。我更要關心女兒，不讓她像我小時候那樣被忽視，盡可能地幫助她、滿足她，讓她有成就，我做錯了嗎？」

酒勁慢慢上來了，辛籽眼神迷離地看看老朋友，又喝了一口，大力地搖搖頭說：

「不好喝。」

「不好喝？還喝那麼猛，是不是自己找罪受？」

顏清凡奪過她的酒杯，不讓她再喝。

「既然來到酒吧，不喝個雲山霧罩，那來幹麼？你說。」（四○）

美國 教育 工作

上一則

冒險小說暢銷作家魏柏史密斯逝世 享壽88歲

下一則

宅家的日子

延伸閱讀

中年心事（二○）

中年心事（二○）
專家：華爾街看多中國 但北京須贏得美國老百姓好感

專家：華爾街看多中國 但北京須贏得美國老百姓好感
美國挺台以觀察員參與聯合國 不涉國家地位

美國挺台以觀察員參與聯合國 不涉國家地位
中年心事（一八）

中年心事（一八）

熱門新聞

班克西惡搞梵谷的畫作「加油站的向日葵」，9日於紐約佳士得拍賣，估價台幣5億。(圖:佳士得提供)

班克斯惡搞梵谷畫作「加油站的向日葵」拍賣上看1800萬

2021-11-07 00:36

九十八分的騙局

2021-11-07 01:00
龔萬輝／圖

沒人比我更驚奇（上）

2021-11-08 02:02
黛安／圖

美麗蹺家人

2021-11-07 02:02

洋媳婦雪瑞

2021-11-08 02:01
天主教靈醫會醫療財團法人澎湖惠民醫院董事乾國乾修士。(圖：韓國乾提供)

一張機票生根澎湖 韓國乾樂當全年無休救火隊

2021-11-13 06:00

超人氣

更多 >
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機