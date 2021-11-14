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嫦娥的月宮（一六）

藍曉鹿

「我說，我們兩個再怎麼樣，也負擔不起店面租金的。他說：『用賺來的錢付啊！你連黏了蚊子血的畫都賣得出去，難道還有比這個更了不起的軟體嗎？而我的畫也是一級棒的硬體，那些念地球宇宙空間、導彈的彈道設計的人，削尖了腦瓜，想從剛開了一小條狹縫的國門鑽出去，也未必都能成功。柔軟的宣紙卻為我另闢一條蹊徑，毫不費力地就讓我直入美利堅國境。這柔軟的國畫宣紙難道不是比地球宇宙、比飛馳在彈道上的導彈，都更硬的硬體嗎？一家店面軟硬兼具，軟硬兼施的，哪裡還有不成的道理？』

「並不是他口才好，所以說服了我；也不是我依然像過去一樣仰慕著『唐僧』，處在為愛昏頭的零智商狀態，而是因為我實在不想他再去琢磨蚊血風車這件事。但是，其實我知道，我們去銀湖租店面，就像要去銀河撈魚一樣虛浮不實。辭去工作，一家三口的一日三餐要如何張羅？那天，我難過極了，連躲去月宮都沒用了。」

「這天晚上，奶奶再次來到我的夢中，與上回相比，臉上的血色完全褪盡了，顯得蒼白而孱弱，氣息弱到似有還無的。夢中的我突然想起來，奶奶過世已久，特地從那邊跑到這邊的夢境中來看我，忍不住眼淚直掉，想要一頭撲到奶奶懷裡。但是奶奶微微地抽開了身體。她說，現在已經薄得像春餅了，再沾到熱眼淚，只怕春餅就要破洞了。這話讓我愈發哀傷起來。

「奶奶反倒勸慰我說，別擔心了，她天生了一雙大腳。對像她這樣的大腳女人來說，換到什麼環境，都容易從腳底生出新的根脈來。」（一六）

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