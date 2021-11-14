這時，沈寧忽然聽到海上漲潮的聲音，她有點吃驚。米佳說，每六個小時一次潮起潮落，剛才在棧橋邊久等而潮不至，沒想到現在聚會散了，海潮卻來了。

夜深人靜，那水聲彷彿從遙遠的地方一直湧過來，充滿了神祕的力量，不可阻擋。漲潮聲完全是非人的，與人類無關的，剛才臭烘烘、的風平浪靜的內海在這宏大的聲音中，終於與遙遠的地球深處的海洋連接起來。

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老麥被說服，答應去看家庭醫生。他在原先的診所做了一堆檢查，家庭醫生也不能確診是「老癡」：「導致記憶力衰退可能是多種原因，可以是衰老的開始，也可能是生活突然變化，焦慮所致……」

沈寧不太相信這個家庭醫生的話，她跟同事打聽到紐約 的西奈山醫院專治衰老相關的疾病，想帶老麥去那裡檢查。但老麥不肯，還賭氣，「哪裡需要啊！我這不是好好的嘛？」

沈寧堅持，說了好幾次，老麥最後同意：「好吧，就這一次。如果看不出結果，我以後就不聽你的了。」

西奈山醫院腦神經科醫生的門診並不好約，何況老麥不瘋不癲，沒有中風 腦梗這種緊急病情，過了好幾個月才約上。

沈寧從來沒有去過紐約的大醫院，為帶老麥去西奈山醫院檢查，她提前跟學校請了一天的假，幾天前就計畫好路線。一大早起來，他們坐通勤火車進城。老麥過去的律師事務所在紐約中城，早上坐火車去上班是家常便飯。現在他坐在火車上氣定神閒，沈寧緊張的心稍稍放了下來。

到東哈萊姆區的一二五街，下了車得走約五分鐘，才能坐上六號地鐵 。一出站，滿街行人穿著各異，奇形怪狀，空氣裡垃圾的臭味夾雜著說不出來的怪味兒。火車站門口就倒著兩個流浪漢，其中一個嘴角流血，旁邊有救護人員在看護他。（七）