顏寧儀／圖

他不照鏡子，因為鏡子被父親的手撞擊碎裂。他只要照著，就看見四分五裂的童年。現實不在鏡子裡，現實在那些永遠躲在暗處的瘀青。酗酒之害，讓父親面目坑坑疤疤，且不再像是一個父親。

後來他的小餐桌被父親摔壞，他就開始學著用嘴巴寫字，對著手機 講話，不再用筆寫字。講過之後刪除，或者夜晚再聽一回，決定去留。錄音比寫字更陌生化，通過聲線的陌生，彷彿是他者敘述的人生。

他的父親曾是大樓機械車廠的技師，某回機械車位沒到定點就停住，父親又因前夜喝酒，眼茫心慌踩空，頭部撞到受損。受損之後，父親繳械了暴力，開始成為被命運施暴的人。

父親經常覺得這邊痛、那邊痛，醫院成了父親常逗留之處。也許醫院是父親回憶母親最後之地，父親藉此想念母親？為此，他開始同情父親。

他也開始學得不完美，不完美才能像父親。

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有生命的東西都會被父親殺死。

於是他去玉市買了一對銅貔貅。

聽說貔貅可以咬錢進來，窮得無路可走，把貔貅當成解脫貧窮的渴諾對象。貔貅說是龍之九子，他常想龍族好厲害，可否幫幫他這個人魚。他這尾魚，春天出生的柔軟之魚，渴望變成龍之剛強。

龍很愛乾淨，他常幻想自己也曾生活過的海，即使現實的海常逆襲他。

貔貅給他一種心的奇妙安慰，好像摸了貔貅，就會滿屋盡是黃金甲一般的閃亮熠熠，希望滿滿。加持過的貔貅上面有個小紅硃砂，檀木刻成的貔貅呈飛天狀，三根手指大小，公母成對，放在他的案上。每天他跟貔貅說話，說的都是反覆的：進財貔貅，我是你的主人，幫我咬錢進來、幫我還清所有的負債、幫我把父親體內的暴力與酒精毒害趕走。

上千個日子，貔貅依然是木刻動物似的，沒有幫他太多忙。直到父親快要上路了，貔貅忽然搖身一變成為木刻神，貔貅咬回幫助長照父親的保險 金，卻無法咬回失去的人。

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那些被父親打爆的魚缸、摔飛的蠶寶寶、壓扁的烏龜，都像是童年的汽車 模型，不再有生命力，也不再讓人仇恨施暴者了。施暴者已經稱降，雖然還沒道歉。

他在窗台放乾燥花，重新養貓，將蝴蝶標本放進環氧樹脂封印，悼念。

男生放乾燥花、男生養貓，諸此種種，他父親討厭。他喜歡父親討厭的事情，但也喜歡父親喜歡的事情，比如看著牆上的母親。

他喜歡死亡就在隔壁，死掉的花、死去的蝴蝶、死去的母親。這樣可以提醒他的生，稀薄的空氣裡仍有昂揚的可貴慾望。他習慣被霸凌，沒母親的娘娘腔，老是被揍的人，他的好友都是亡者或是不說人話的昆蟲與動物。亡者紀念物還包括自己那張四歲的照片，瞪著前方看的照片，那年他失去母親，那年他是死亡的蝴蝶。

父親過得自私，兒子活得私密，孤獨讓他們沒有遺棄對方，寂寞出賣了自由，綑綁他們。童年是父親綑綁兒子，被酒精毒害失去理智的綑綁。晚景是兒子綑綁父親，他將父親的手套上約束帶，綁在床架上，合法的綑綁。五花大綁的父親只有眼珠子轉來轉去，卻轉不出一方天地，父親逐漸放棄掙扎。電動床成了他唯一可以控制父親的領地，他的細心照顧使父親愧疚嗎？他試著進入父親發黃的瞳仁，卻只看到深淵的空洞。

他在多年之後，拿出小小筆記本想要重新書寫。他告訴自己，書寫必須基於寬恕，他提醒自己救贖來自慈悲，他試圖遺忘暴力，於是他的筆記本打開後一直空白。

他聽著父親不斷如海浪的呻吟，襲來的痛苦之浪如夏蟬將衰的激情。

等待把自己帶到世界上的眼前這個人徹底離開，化為一縷煙燼前，他想再也不寫下任何一個字。如果禁不住手癢而寫下的字紙，他想將紙放在父親的枕頭下，也許可以傳輸夢境給逐漸成繭的父親，被暴力父親燒死的繭，都化成追魂的幽冥無常吧。

屆時所有的字也都想奔逃吧。

晚安，父親。

他寫下目前能寫下的，可以被後來者閱讀的字句。

父親，晚安。

美麗的復仇，不美麗的苦痛。（下）