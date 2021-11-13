「我剛做媽媽時也心存幻想，望子成龍。孩子在幼稚園一被老師表揚，就覺得自己的孩子與眾不同，將來會出人頭地。但是很快發現，老師對每個孩子都表揚鼓勵，吉米並不特別突出。美好的願望是一回事，現實又是另一回事。認為自己的孩子不普通，這本身就是我們普通人的想法。有時候，大人會把過多的希望夢想，轉嫁在孩子身上，給孩子造成很大壓力。」顏清凡很有感觸地說。

「也許國外的發展機會多，你無所謂，可以高枕無憂，國內可不行。當父母的哪個不整天為孩子操心拚命，要不有『拚爹』的說法。我們沒權沒勢，只能拚孩子的教育 。」辛籽說著，又朝女兒的桌子望過去。

顏清凡想說：你老公從國內響噹噹的名校畢業，結果什麼事不幹，到頭來還不是靠你啃你嗎？但這話說出來，不免太尖刻偏激，顏清凡笑著搖了搖頭。

「我微信 群裡有不少華人媽媽，跟國內一樣，天天曬孩子，誰鋼琴比賽得獎了、誰考上好學校了，哪怕孩子剪一個新髮型，也要曬出來。整天比來比去，特別無聊。有一次兩個媽媽互相不服氣，竟然吵起來，我看不下去，乾脆退群。」

「我要是像你一樣，在家做全職母親，一定會全力以赴，讓孩子上常春藤 名校，把孩子培養成社會精英。親愛的，真不理解，你怎麼忍心讓孩子做普通人，被人瞧不起呢？」

聽辛籽這麼一說，顏清凡覺得想要說服別人，實在太難了。

「我就是一個普通的家庭主婦，你是不是也瞧不起我？」

「親愛的，你誤會了。我的意思是，咱們也都算是中產階級，不是工人農民，完全有條件讓孩子上升到更高的階層、過更好的生活。」（三九）