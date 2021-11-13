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全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

嫦娥的月宮（一五）

藍曉鹿

「傑又笑了，說他又不是女人，出門前還要為怎麼穿、怎麼搭，花上老半天的時間。再說只是見一個老朋友，怎麼舒服就怎麼穿了。說完，一挺胸、一跨腿，就邁出了門外去。」

「他看到那幅『加工』過的畫，你們就離婚了？」

「所謂長痛不如短痛，如果可以由著我選，我倒寧願這樣。不過，事實卻比這個漫長許多，也糟糕許多。我起先也以為他看到加了風車的小鎮風景，一定會大爆發的。下午的時候，連巧兒哭了我都來不及顧，只忙著在每一幅大號作品外頭，都蒙上一層結實的布幔，免得又被他劈成兩半。

「他回來之後，什麼也沒說，逕直走去一間放置雜物的小隔間，在裡頭待了整整三天三夜，也不吃，也不喝。到第四天的時候，他一臉頓悟高僧的神情，悠悠地對我說，他在裡頭想出了一個好辦法，可以讓他的畫賣個好價。

「他說，去了老先生家裡之後，老先生應他要求，帶他去了荷蘭人的店。他看到那裡陳列著長出鏽斑的銀湯匙、翅膀邊緣撒著廉價金粉的天使雕像，還有轉動時卡住因而歌聲也斷斷續續的音樂盒。他說，什麼展覽館嘛，根本是個廉價的二手物品店。他嚴重懷疑是因為有一隻蚊子被拍死在畫上，所以老闆隨便找人在那裡加了一個血紅色的風車，好掩屍滅跡。」

「啊？他這麼說的？」

「還不單只是說說而已，他還想出了一個具體做法。他讓我把小博物館（他原話說的是二手物品店）的工作辭了，去洛杉磯市中心銀湖附近的高檔商業區，租一個店面，賣他的畫和其他真正的一流藝術品。」（一五）

博物館 天使 洛杉磯

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