放飲料的桌子上堆滿了各家帶來的各種啤酒和葡萄酒、香檳，旁邊有一個盛滿瑪格麗特雞尾酒的水晶大缽。晚上點起彩燈，米佳丈夫保羅帶著孩子，架起篝火烤棉花糖……那天，參加派對的人酒酣耳熱之際，步行到那個棧橋上去看海。人多燈暗，潮水還沒有漲上來，海水退得好遠，沙灘上一片空闊，臭烘烘的。

奧利佛穿著印青蛙圖案的游泳 褲，光著上身，露出肉嘟嘟的小圓肚子和胳膊。米佳帶了一只電筒，剛剛擰亮，就被奧利佛搶了過去。他興奮地舉著電筒，跑到這行人的前面，給大家指路。

電筒射出長長的光柱，照亮前方一小片夜空。一團一團的蚊子在灘塗上空飛，岸邊的蘆葦蒿草已經長到一米高，風吹過帶來一點草香味兒。草裡撲楞楞飛出一對綠脖子的野鴨，一路叫著飛遠了。其他的孩子，一起擁在奧利佛身邊，都爭著要去玩那只電筒，就聽到奧利佛清脆的童音：「一個一個排隊啊，每一個人只能玩兩分鐘！」

派對結束時，已經過了半夜。客人多，車停得很遠，沈寧穿著細高跟涼鞋，派對時在後院打赤腳在游泳池邊走來走去，不覺得累。現在石板路上下坡，她腳步不穩，走不快。老麥和孩子們走在前面，孩子已經在打瞌睡，被老麥半拉半摟著走得很快，跟她拉開了距離。

沈寧那段時間在家養病，難得這麼開心一晚。她哼著晚上唱過的中文老歌，帶著醉意，飄飄然。晚風裡還有剛才放煙花留下的硫黃味兒，風帶著涼意吹著她的長裙子飄在她赤裸的小腿之間，醉眼裡看到草地上一閃一飛的螢火蟲。

進車之前，沈寧轉身再次留戀地回頭看米佳的大宅子，它依然燈火通明，像黑夜裡閃閃發光的海市蜃樓。（六）