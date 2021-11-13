顏寧儀／圖

父親多年前，就無法為自己辯護任何一件事了。他無能再說出一句完整的話，之後更是失語如靜默的繭。父親無法描述自己，早已踏入死境。

在擁擠市場亂象叢生裡，有棟非常不起眼的頹圮公寓，聲波在暗巷迷宮交錯，如午後的傾盆大雨，陰陽離子撞擊。只有夜晚到來，白日騷動才逐漸隨著夜色增濃而潮退。

他在白天所武裝的自己，到了夜晚，也開始搖晃基地。

很多年來，他推開家門，迎面會習慣聞到矮暗不見光的腐朽氣息，四周昏暗，只有電視螢幕發亮，且發出呻吟的呢喃聲。那是還有彩虹頻道的年代，螢幕不很清晰，裸男裸女交纏還算清楚。假皮沙發的高背遮住了觀看者，他當然知道是他父親在看電視。他在玄關緩慢地脫下疲憊一天的臭鞋，皮面發出窩藏一天的汗味。

他不慌不急地走到客廳，且不看父親一眼。波特 萊爾說，每個時代都有兩種力量，走向上帝的力量與走向撒旦的力量。暴力無所不在，語言的、行為的、意念的，他邊走向房間，邊想著波特萊爾。關上門，他聽見幾聲飆高又墜下的浪聲，打開電腦，他想寫字，他想著父親對肉體的慾望，或許這也是一種存在？

那是還沒倒下的父親，才五十幾歲就失業了，自此把自己囚在藍色的螢光之後。父親也沒看他，父親是因為上了年紀，看著、看著就打起瞌睡了。記憶開始退化現象，不論看電視或是聽別人說話時容易打起瞌睡。但真到了夜深，他可能反而成了失眠 人。

即使他放低了聲音，但父親很快就醒了。父親像是從古老溽熱的夢裡泅泳而至的茫然，關掉電視，慢慢踱回房間。

這戲碼演了好幾年，直到彩虹消失，父城崩壞倒下。

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都說男人喪偶，很快就會有女朋友或者再婚。偏偏父親更像女人，或者刺鳥，父親早把胸膛讓妻子給狠狠插進去了。

不知是否太思念妻子，父親變得怪怪的。他的父親曾經被當神經病，因為他經常拿著紙筆，不斷在路上喃喃自語，一個想寫字的人，但沒有人看過他寫下什麼。也許父親幻想自己成為大詩人，可以在廣場上塑成雕像傲立人間，他的海馬迴區殘存著未來的自己是個偉大詩人的幻覺。父親的妄念，還曾希望生活的負面可以變成寫作的繆思與動力。

但父親什麼字也沒寫下，父親只在悔恨的淚水中，不斷地洗刷懊悔惱恨的瞳孔。

而父親的兒子還沒復仇，就開始過起為父親把屎把尿的人生。

起先父親需要餵食，父親再也拿不起一支刀的重量。失力的父親不再暴力，失能的父親轉為無能。像是有預謀似的，父親無能再轉為不動的人，他覺得父親是故意不讓兒子有復仇的機會，誰會對一個老嬰兒復仇？誰會對一個弱者示威？

父親從一條管子變成一束管子，鼻胃管、點滴管、導尿管、胸腔導水管、呼吸氧氣管，老嬰兒管管大人，不是管管大詩人。

自此父親沒有機會悔恨，且可以理所當然地原諒自己。

可悲但也無可奈何的是他的兒子。這個兒子自覺一生謹守分寸，不讓自己犯錯，因為只有不犯錯，才能彰顯父親不斷地犯錯。他依然為父親仔細地把屎把尿，愈是這樣，他以為愈是復仇。

為父親把屎把尿之後，兒子躺在地板上，看著天花板逐漸長出一張臉的霉，有時也像天書。他試圖為父親脫罪，開始想父親是否是因為失去妻子才喝酒，又因為酗酒才控制不住暴力的？

他經常窩在廚房旁的小餐桌寫字，小小的桌子與矮矮的板凳。他以前說不出口的話都用寫的，他用可以不留痕跡的筆，擦拭過後就塗銷一切。他只是要述說，但沒有要留下，只想發洩，但沒有要留下證據。

反覆書寫塗銷，清清楚楚的細節變得模糊一片，逐漸消融在時間的旅程之後，兒子對父親的同理心才能有那一點同情升起，以此支撐前面的崩壞，指向後來是有路可走的路徑。

起先他以為父親的病是一場詐騙，像八卦 雜誌署名「莊孝維」的那種裝。有病就可以繼續混日子，蒙混以前的混。騙久上癮，果然真病，且一病不起。

父親還沒倒下前，父子沒有接觸的任何點。他習慣跟貓說話，父親習慣跟牆說話，因為牆上有年輕的母親，溫婉朝著父親笑，也是一種時間的詐術。（上）