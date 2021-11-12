「許心超，過來給你看我的新朋友查理，超級可愛。」吉米朝她晃了晃手機。

「你的新朋友在哪？」許心超好奇地跑過去問吉米。

「牠叫查理，很逗，我一說trick or treat、trick or treat，牠就喵喵叫。」吉米說。

「trick or treat是什麼意思？」許心超問，「你再說一遍。」

辛籽見兩個孩子說說笑笑，壓低聲音說：「我現在跟她說話得特別小心，一不留神，就能把她惹毛了。你沒見我女兒發脾氣，拿許偉強的話說，就是核爆炸。」

「吉米除了有時耍點小脾氣，還真沒發過太大的脾氣，可能與我對他要求不高有關吧。辛籽，你是不是給女兒的壓力太大了，所以她想找機會發洩？」

「看到別人家的孩子一個個那麼優秀，我能不著急嗎？」辛籽嘆著氣說。

「我只希望吉米做一個身心健康、善良有愛、說話算數的普通人。」

「真的假的？你跟洪力放棄了國內這麼好的工作，去美國 讀書生活，只要求兒子做一個普通人？別開玩笑了。」

辛籽將酒杯端起又放下，兩手托著腮，疑惑不解地直直盯著顏清凡的臉。

「不開玩笑，我是認真的。最近幾年，特別是洪力回國後，我才一個人靜下來，慢慢想明白。」顏清凡平靜地回答。

要說她為了孩子能健康長大，可真沒少花心思。她在美國上學時，修過兒童心理學。後來常去小鎮圖書館 借書，青少年心理學、人物傳記什麼的，抱回家來認真閱讀，同時還參加圖書館舉辦的教育 講座、父母交流團契，也留心觀察自家和鄰居朋友孩子的言行。多年下來，她的育兒理念有了相當大的變化，以至於跟老公在教育孩子方面，常起爭執。（三八）