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石油大亨家族租市政廳辦婚禮 金山市府賺了10萬元

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

嫦娥的月宮（一四）

藍曉鹿

「我還在猶豫著的時候，傑卻從身後閃了出來，招呼老先生快快進去屋裡。他自打來美國，大多數的時候都關在家裡，好像躲進胡桃殼裡的蟲子。即便是巧兒周歲的日子，我們也是買了外賣，圍著廚房中島吃。現在這位不請自來的客人，卻把傑的胡桃殼撬開了一道裂縫。看到從敞開的大門裡透進來的日光，我心頭湧起了希望，或許有一天，他也會這樣，一閃身就走到陽光底下。

「等這一天真的到來時，我才意識到這是又一輪災難的開始。起因是老先生來過幾次之後，就邀請傑過去他家作客，邀了幾次，都被傑婉拒了。但是，沒想到有一天下午，我陪著巧兒在後院玩，他突然一件白色絲質的唐裝，下搭牛仔褲走了出來，對我說，他決定去老先生家小坐一下。

「據說多年前老先生買下了土地，蓋了一個中央有天井、四周有房舍的古典中式庭院。老夫妻和成年的兒子各住面對面的兩個小樓，剩下的兩間一間充作會客空間，另一間收藏著他在美國市場上收羅的中式字畫。而如今這一屋子收藏的正中央，擺放的是老先生從荷蘭人的店裡買下的水鄉風景圖。

「我聽見的當下，腿都軟了，驚嚇度等同我第一次把車子開上高速。事情發展如此之快，我完全沒有反應的時間。我大叫著：『你怎麼可以這樣？你怎麼可以丟下我們，一個人出門去呢？』傑不解地望著我，微笑著說：『我以為你一直希望我出門走走的。』

「『再說，怎麼也不能唐裝搭著牛仔褲，上半身中、下半身西的，就出去吧？』」（一四）

美國

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