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宋米佳是沈寧的高中同學，她們一文一理，是金陵中學名列前茅的學霸。米佳考進北大英文系，沈寧考進北師大物理系。按米佳的說法，沈寧跟丈夫老麥認識，還要歸功於她呢。沈寧和米佳都是大學畢業後即到美國來留學。米佳讀商學院，結婚、工作﹐掙高薪，幾乎人生的每一段都走在沈寧的前面。唯一的例外是生子，米佳生孩子比沈寧晚。

沈寧博士畢業後過了兩年就生病了，從研究員的職位退下來，開始她人生裡最無聊、最消沉的日子，她第一次覺得自己的命不如閨蜜。奧利佛出事，沈寧第一時間想過來看望米佳，怕米佳再出事。沈寧克制著自己心裡的恐懼，若換成任何別人，她是絕對不會上門的。

米佳的家在鎮上的華人 家庭中一直是最豪華的──不僅是深宅大院，而且位置極好，建在本鎮最貴的臨海小區。百米之內，有一個專屬於本區住戶的棧橋，可以跑船出海，通向長島 內灣。

第一次上門作客的時候，沈寧和老麥還住在火車站附近的聯排公寓裡，沈寧對這座地中海式的大宅子由衷地艷羨──那麼多房間啊，連上裝修好的地下室，一共近六百多平米，七個臥室、六個洗手間，後院有露天泳池，泳池邊還有網球場。

搬入新屋後，米佳開了盛大的暖屋派對，邀請了鎮裡八、九家華人家庭。沈寧的兩個孩子讀中學，奧利佛才八歲，他的弟弟剛剛三歲，最小的妹妹都還沒出生。

暖屋派對在夏初的「老兵紀念節」。後院游泳 池裡碧波蕩漾，池邊架起兩個燒烤爐子。烤爐上熱氣騰騰，升起烤肉和烤玉米的甜味。傍晚的風從游泳池上吹過，水氣裡帶著孩子身上防曬霜的氣味。（五）