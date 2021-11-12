薛慧瑩／圖

3 山羊瑜伽

附近的小鎮有一個農莊旅店叫「山羊眼」。某個夏天，我去那裡住了一個周末，希望能換換視野，期待見到一些山羊。

平坦的原野讓我感到舒適。定期走出城市，遠離摩天大樓，幫助我身心平衡。

「山羊瑜伽──請到穀倉參加我們的活動。」我入住的時候，在櫃檯看到這樣一個標誌。

「這是瑜伽課嗎？有老師帶我們練習嗎？」我問工作 人員。

「你自己看嘛！這是我們旅店的特色。一天兩次，上午九點和下午三點。」

「好的。」

我發現房間裡和食堂都有相同的標誌。老闆好像很希望我們不要錯過這個節目。

下午三點，我準時到了穀倉，在門口發現另一個標誌，牌子上寫著：「跟著山羊做。」

這裡似乎沒有人類的瑜伽老師。

幾隻可愛的小山羊過來了，走得還不太穩。啊！我恍然大悟，開始跟著牠們到處攀爬，在草堆裡坐躺。

據說山羊叫像「媽啊啊啊」、綿羊叫像「爸啊啊啊」。我這回仔細聽一聽，確實聽到了很多「媽啊啊啊」。

我試著模仿小山羊的各種動作和休息的姿勢，逐漸融入羊群。

我擺完各種造型，拉遍身上各處肌肉 之後，覺得很放鬆。

離開穀倉時，我才注意到這裡除了我，沒有別的人類。

我去自助餐廳買飲料的時候，遇到了一個女孩，就順便問她是否去過穀倉練習瑜伽。

「這裡提供瑜伽課？」她很驚訝。

「不是上課，更像隨意練習，跟著山羊做就可以。旅店說這個活動叫『山羊瑜伽』。」

「山羊瑜伽？」

「是啊！到處都有標誌。」

「哦！我以為是開玩笑呢！」

4 樂高世界

曾經有一個人，開了一家很特別的樂高專賣店。這家店的特別之處並不是因為銷售的東西與其他樂高商店不同，而是店主給了這家店一種神奇的感覺。

每個走進店裡的人，店主都把他當朋友看待。不管他們在店裡待多久、不管他們有沒有買任何東西，都會得到同樣殷勤的款待。

每位顧客選擇了他想買的樂高結帳之後，店主都會對他說：「享受你的世界！」

如果有顧客對店主的祝詞表示疑惑，他會指著樂高盒子說：「那是你的世界啊！你很確定，不是嗎？」

有的顧客一聽，會笑著點點頭。有的顧客一聽，會放下剛剛結帳的樂高，回去重新挑選另一套樂高。有的顧客會嘆一口氣，搖搖頭，然後提著剛買的樂高離開商店。

店主除了「享受你的世界」之外，很少對顧客說別的話，除非顧客主動發問，或者稍後有其他疑問，回來向他諮詢。

有一天，約翰在這家樂高商店，買了一套農莊模型。

約翰在城裡長大，但一直夢想擁有自己的農場。他想通過樂高，實現這個夢想，覺得比真的買一個農場容易得多，既能避免麻煩，又能省去後顧之憂。

約翰也收到了店主的祝福：「享受你的世界！」

兩周後，約翰回來找店主。

「你在找什麼？」店主記得約翰。「在你的世界裡愉快嗎？」

「有一段時間很愉快。但是有一天，我突然找不到農夫，而我的牛也被表弟拿走了。」約翰說。

「你今天來，是想再買一個農夫和一頭牛？」

「有零賣的農夫和牛嗎？」

「沒有，但是你可以再買一套農莊。」

「無論如何，都不會和原來一樣。」約翰搖搖頭。「我沒想到自己會這麼沮喪，就跟把自己弄丟了似的。」

「要是你把自己當成遊戲中的農夫，農夫不見了，你就會覺得失去了自己。要是你覺得牛是你的財產而你找不到牛了，你就會覺得沮喪。但你並不是一塊樂高，而是整套樂高。你不僅是農夫，而且是整個農莊，包括農莊裡的一切。」

「整個農莊？」

「是啊！整個世界。那是你的世界。無論它們在哪裡，每一塊樂高都屬於你。」

「我不太明白你說的，但我相信你是對的。」

「不如這樣吧！你先回家關心一下你的農莊。如果你願意，隨時可以回來再買一套。」

約翰回到家，在農莊裡找到了他的農夫和牛。

「在這裡呢！」他不太確定自己是否曾經遺失它們。也許他只是想回去和店主談話而已。

「我的世界！」約翰坐在他的農莊前，眼睛亮了起來。（下）