「我媽說，她感覺快要生的時候，默默收拾好毛巾、臉盆，裝進一個紅白相間的棉線網兜裡，自己提著走去醫院。臨走前還留下一個字條和幾張油票，用空油瓶壓著。」

「媽媽，我想知道，用油瓶壓著郵票是幾個意思？還有，姥姥去醫院之前，為什麼給姥爺留下一個字條？」許心超用手敲敲腦門，做出思考狀。

「許心超很善於琢磨事情，是個寫小說 的好苗子。」顏清凡說。

許心超一聽到表揚她的話，得意地搖頭晃腦。

這時吉米也很有興致地湊過來，加入談話。

「是不是擔心自己會死，所以留一封遺書？」

「吉米腦洞開得真夠大的。」辛籽笑起來。

「別打岔，聽辛籽阿姨繼續講。」顏清凡對兒子說。

「寶貝兒，你們沒經歷過我們的年代，不知道那時候糧油是不能隨便買的，什麼都得憑票供應。當年的油票是用來買食用油的，可不是寄信用的郵票，每月定量。姥姥寫字條，是讓姥爺趕緊去菜店排隊買油。顏清凡，你看我媽，是個多麼謙卑自覺、捨己顧家的女人。不要求我爸去醫院陪床，而是催他趕緊去副食品店。等我爸排長隊買回一瓶菜籽油的工夫，我就出生了。我爸給我起名叫辛籽，有點隨便吧！更像是為了紀念買到一瓶菜籽油，而不是我的出生。」

「原來你是一瓶菜籽油呀，媽媽。我宣布以後叫你辛菜籽，或者乾脆叫你菜籽油好了。」許心超嘻嘻笑起來。

女兒說話沒大沒小，辛籽卻好脾氣地笑笑。

「你看人家吉米，安安靜靜的，多好。去跟吉米哥哥玩去。」

許心超朝著她媽媽把眼一瞪，兩手掐腰，非常不服氣的樣子。（三七）