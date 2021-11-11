「他還總安慰我說，奶奶一定是太開心了、太快樂了，超過了承受極限，才在睡夢中戛然止住了心跳。他說，這樣離開是一種福報。

「不管他怎麼說，沒有見到奶奶最後一面，是我此生最大的憾事。奶奶的後事是由住在附近的大奶奶姪孫女去處理的，大奶奶晚年受到奶奶的照顧，她的姪孫女也和奶奶熟識。姪孫女在處理好奶奶的後事，依照奶奶的遺願，把骨灰灑入長江後，還幫忙把老家的房子租了出去。」

「是茶園的棚屋嗎？」

「不是，在桃蘇鎮中心地帶。外公年輕時建構的蕭家公館是連號的三套房屋，各位太太都有自己的屋子。誰也沒想到，我們離開也不過七、八年的時間，大陸的房價飛漲。有了這份房租的補貼，我就不用上全職的班，周間全職照顧巧兒。只有在周末的時候，依然去荷蘭人的店裡幫忙。

「這樣安穩的日子還沒長久，就被一個不速之客打斷了。

「那天聽到門鈴時，我們都以為是來找我的。因為傑每天總在家畫畫、喝茶，很少出門走動，自然也沒什麼朋友。開門後看到一位華裔 老先生，頭髮和眉毛好像大小不等的雲歇在臉上。一開口，那雲便化做了雨，潤了口音，是沾染了風雨的糯軟南方口音。他介紹說，自己的太太是個荷蘭裔移民 ，每個禮拜都要去小博物館 那裡，買限時供應的荷蘭手做焦糖餅。有一次在等候太太結帳的時候，老先生看到了遠遠的牆上有一幅水鄉風景圖，便買了一幅回去。愈看愈有味道，四處打聽到了傑的住址，今日冒昧前來拜訪，並隨手遞上了一罐西湖龍井。」（一三）