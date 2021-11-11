米佳看到這個白信封，臉色煞白，嘴唇哆嗦著，接過信封的手在發抖，語無倫次：「沈寧啊！沒想到，我再也沒想到會有這一天啊！嗚嗚嗚……」她的聲音像受傷的動物，不是哭，是吼、是尖利的訴說。她大口大口地喘著氣，好像溺水的人，在自己的眼淚和悲痛之中掙扎著呼吸……沈寧只好緊緊抱住她，等她平靜下來。

沈寧起身告別，她們慢慢往樓下走。之字形的樓梯特別氣派，橡木的實木地板漆成深棕色。黑色雕花的鑄鐵欄杆，像兩行直立的音符，在一樓的末端捲成一個漂亮的旋兒……這個扶梯沈寧走過多次。

出來時天已經完全黑了，周圍鄰居家滿院子的聖誕燈飾把小街照得五光十色。這些燈飾自帶電子音樂的功能，反覆播著一支錄好的聖誕歌曲：「我夢見一個白色聖誕，就像我記憶中的那樣，樹頂閃閃發光，孩子們側耳傾聽，那雪地的鈴兒響叮噹……快樂而光明，純潔如雪……」

沈寧木然地走著。過去多少年來每一次來這裡派對，為避免在米佳家門口停車太多，每次沈寧都把車停遠一點，久而久之養成習慣，今天又是這樣。一陣長風吹過沿街的橡樹和楓樹，十二月的寒氣隨著風飄進她的長大衣。

沈寧走到自己的車前，忍不住回頭去看米佳的大宅。它位於街角的坡頂，是整條街上唯一沒有開聖誕燈的，被兩個羅馬柱環抱的大門黑洞洞的，好像隨時等著主人回家，開燈，唱出「我夢見一個白色的聖誕……」

一隻野貓遲疑地在街上走過去，順坡而上，到坡頂站定，與沈寧對望。車燈一照而過，野貓的眼睛奇亮，守在門口像一隻斯芬克斯。貓凌空一躍，消失在夜的空氣裡。（四）