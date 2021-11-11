薛慧瑩／圖

1 拉麵王

我嘗試了城裡每一家著名的拉麵館，都沒有發現任何一家讓我滿意。不是太鹹，就是太油、配料太雜、原料不夠新鮮，或者麵條品質欠佳。

我問正在本地旅遊的日本 朋友紀子，這裡的拉麵是否正宗。她說她從未嘗試過，因為這裡的拉麵太貴了。「但是我可以告訴你，我最喜歡的是醬油拉麵。」她笑了笑，接著說：「這裡都沒有的，最簡單的醬油拉麵。」

紀子回日本之後，我一直沒有忘記醬油拉麵。

我查出食譜 ，嘗試了幾種方式，都很簡單，把我認為最好吃的記下來，再重複了幾次，確定真的很好吃。

我決定自己開一家拉麵館，專賣醬油拉麵，店名叫「拉麵王」。

為了降低成本，我租了一個很小的店面，只有兩張桌子和四個凳子，櫃檯旁邊可以站兩個人。

菜單很簡短，以醬油拉麵為基礎，有幾種配料可以選擇，但是非常少。店裡提供的飲料只有綠茶和冰水。廚師由我自己來當，另請一個人接待客人。

開店就像冒險，誰也說不準未來的情況。但是我做了幾個星期，生意居然不錯，收回了成本。又過了幾個星期，居然有了盈餘。

我的顧客多半是回頭客，有些人開始要求我提供不同口味的拉麵，或者加一些別的小菜。也有人建議我擴大餐廳，開設分店。

我考慮了一下，決定不增加菜單，也不擴張店面。醬油拉麵是我唯一想做的料理，而我就想在這個地方賣它。

提出建議的顧客對我的決定有兩種反應。有些人認為我太固執，菜單太單調，逐漸來得少了。另一些人卻彷彿更加喜歡我的拉麵，來得更頻繁了，還帶來很多新客人。

但是這些對我都不重要。只要有足夠的顧客繼續光臨，我就繼續賣醬油拉麵。

有一天，紀子出現在我的拉麵館。

「這正是我在尋找的，一個價格平實的醬油拉麵專賣店！。我要破例在美國 吃拉麵了！」

紀子認出在玻璃櫥窗後掌廚的我。故意很大聲地對接待員說。

那天，我才知道，我保持菜單不變的真正原因。

2 周三的牛角麵包

有一個脾氣古怪的麵包師傅住在森林裡。

他做的麵包很好吃，尤其是牛角麵包。但是他只在周三做牛角麵包。

大家儘管對他諸多抱怨，還是忍不住要到他這裡買麵包，尤其是牛角麵包。

起初，大家都想知道，麵包師傅為什麼只在周三做牛角麵包。但是日子久了，也有很多人就不關心了。只要能拿到好吃的麵包，哪一天都可以、什麼時候都願意。

一個年輕人對「周三的牛角麵包」感到迷惑不解，陷入癡狂的精神狀態，決心找出麵包師傅不在別天做牛角包的原因。

某個周二的夜晚，年輕人持槍潛入麵包師傅的臥室。他輕而易舉地從窗戶爬進來，聞到麵團發酵的味道，從廚房散播到整個屋子。

麵包師傅睜開眼睛，感到額頭上冰冰的。

「別叫！我只是想知道，你為什麼只在星期三做牛角麵包。」年輕人低聲說道。

「你為什麼想知道？」麵包師傅絲毫不恐慌。

「這不關你的事。」

「這就是我給你的答案：不關你的事。」

年輕人咬緊牙，開始冒汗，槍頭在麵包師傅額頭上按出了痕跡。

「我媽對你的牛角麵包死心塌地，天天都提起。我對你只在周三做很有意見，因為我被她說得很煩。不僅如此，你住在該死的森林裡，害得我長途跋涉，從城裡來回，每次都弄得一身泥。而且，我回到家時，麵包都軟掉了，我媽卻還是說好吃，不願放棄。我感到厭煩，簡直要瘋了。」年輕人說著，把槍從麵包師傅頭上移開，哭了起來。

「就是牛角麵包而已嘛！孩子。」麵包師傅坐起來，拍拍年輕人的肩膀。

「對我來說是折磨！我實在受不了！」

「好吧！我給你出個主意。我有個老朋友在鎮上開了一家麵包店。他做牛角麵包和我用的是一樣的祕方，他每天都做。不如你從他那裡買吧！我給你地址。」

「那我怎麼跟我媽交代？」

「你可以跟她說，麵包店擴張了，城裡開分店，所以你現在每天都可以買到。」

「好吧！我試試。」年輕人冷靜下來，收起槍，從窗戶爬了出去。

年輕人回到家，照著麵包師傅所說的做了。他的母親開心了幾天，然後由於牛角麵包不再是周三才有的美食，也就不再天天說起它了。

至於森林裡的麵包師傅，我們仍然不知道，他為什麼只在周三做牛角麵包。他的老朋友用的究竟是不是同一個祕方，我們也無從知曉。（上）