「對不起，我已經受夠了，乾脆把門鎖換掉。他進不來，氣得跑來砸門。」

「上次大家一起吃飯，你們看起來關係還挺好嘛。」顏清凡說。

她記得上一次他們兩家人一起聚會，在飯店包間裡吃飯時，許偉強顧不上吃東西，對多年未見的老同學洪力，侃侃而談他大學裡的知名校友，他未來的經營計畫。他說話語速極快，善於旁徵博引，更陶醉於成為話題中心。他說著、說著，便以更快的速度離題萬里。辛籽提醒他兩句，希望拉回主題，他馬上打斷，毫不客氣地當眾吼老婆：不懂少插嘴！辛籽只得無奈地笑笑。

「那都是我強打精神，裝出來的。」辛籽擺擺手，加強否定。

「我也是，喜歡在朋友面前假裝夫妻恩愛。心裡卻越來越懷疑，洪力他到底愛不愛我？我在婚姻裡算是什麼角色？」顏清凡主動承認。

聽老朋友這麼說，辛籽放鬆了許多。她直愣愣地看著老朋友，問道：「難道說天底下就沒有真心相愛的夫妻？」然後自顧自地喝一口酒，接著說：「我一肚子怨氣，但怕別人說我渾身負能量，又擔心被人誤解，在背後說三道四，乾脆一字不說，忍氣吞聲好多年。想想我父母都不愛對方，互相湊合，處處為孩子犧牲，沒給我樹立好的生活榜樣，我的婚姻又怎麼會好呢？你知道我的名字怎麼來的？」

「你的名字很別致，我一直好奇，還沒來得及問呢！」

「不是別致，是草率，而且草率得你想都想不到。」

「媽媽，我也想知道姥爺為什麼給你起名叫辛籽？」許心超湊過來，摟著媽媽的脖子。（三六）