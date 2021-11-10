我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

中年心事（三六）

海沂

「對不起，我已經受夠了，乾脆把門鎖換掉。他進不來，氣得跑來砸門。」

「上次大家一起吃飯，你們看起來關係還挺好嘛。」顏清凡說。

她記得上一次他們兩家人一起聚會，在飯店包間裡吃飯時，許偉強顧不上吃東西，對多年未見的老同學洪力，侃侃而談他大學裡的知名校友，他未來的經營計畫。他說話語速極快，善於旁徵博引，更陶醉於成為話題中心。他說著、說著，便以更快的速度離題萬里。辛籽提醒他兩句，希望拉回主題，他馬上打斷，毫不客氣地當眾吼老婆：不懂少插嘴！辛籽只得無奈地笑笑。

「那都是我強打精神，裝出來的。」辛籽擺擺手，加強否定。

「我也是，喜歡在朋友面前假裝夫妻恩愛。心裡卻越來越懷疑，洪力他到底愛不愛我？我在婚姻裡算是什麼角色？」顏清凡主動承認。

聽老朋友這麼說，辛籽放鬆了許多。她直愣愣地看著老朋友，問道：「難道說天底下就沒有真心相愛的夫妻？」然後自顧自地喝一口酒，接著說：「我一肚子怨氣，但怕別人說我渾身負能量，又擔心被人誤解，在背後說三道四，乾脆一字不說，忍氣吞聲好多年。想想我父母都不愛對方，互相湊合，處處為孩子犧牲，沒給我樹立好的生活榜樣，我的婚姻又怎麼會好呢？你知道我的名字怎麼來的？」

「你的名字很別致，我一直好奇，還沒來得及問呢！」

「不是別致，是草率，而且草率得你想都想不到。」

「媽媽，我也想知道姥爺為什麼給你起名叫辛籽？」許心超湊過來，摟著媽媽的脖子。（三六）

上一則

猶記澳門環島遊

下一則

初見

延伸閱讀

中年心事（一一）

中年心事（一一）
中年心事（九）

中年心事（九）
中年心事（八）

中年心事（八）
陳意涵演女鬼 嗔老公愛陳柏霖

陳意涵演女鬼 嗔老公愛陳柏霖

熱門新聞

鶯鶯的故事

2021-11-05 03:01
班克西惡搞梵谷的畫作「加油站的向日葵」，9日於紐約佳士得拍賣，估價台幣5億。(圖:佳士得提供)

班克斯惡搞梵谷畫作「加油站的向日葵」拍賣上看1800萬

2021-11-07 00:36
米榭兒／圖

不斷、不捨、不離

2021-11-03 03:02

九十八分的騙局

2021-11-07 01:00
台灣第一位女大學生大森政壽入學新聞，刊於1931年的台灣日日新報。國立台灣圖書館藏。（圖：史博館提供）

台大首位女學生是她？「你認識她嗎」線上展覽揭密

2021-11-04 02:21
黛安／圖

美麗蹺家人

2021-11-07 02:02

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排