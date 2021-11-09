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嫦娥的月宮（一二）

藍曉鹿

「他怎麼可以總是那樣完美？好像一個不食人間煙火的王子騎在高高的白馬上；而酒杯上變形的女人，卻沾染了各式的俗世灰塵：黏在發熱引擎蓋下方的、卡在博物館古物縫隙的，還有躲在抽油煙機纖細的金屬輻條後面的……是一天又一天地埋沒在這些塵垢中，連高傲的鼻孔都被壓扁了，趴到了女人臉上。

「杯肚上又出現了一張男人的臉，飽鼓鼓的男人臉很快就側著朝女人的正臉靠近來。兩張膨脹變形的臉彼此碰撞，發出瓏瓏璁璁的環佩之聲。那一晚如此不同尋常，與過去的每一次都不一樣。當下我就感覺到，我懷孕了。雖然也說不上一個原因來，但是我總以為，懷孕這件事大半取決於女人的身體。在我們身體的某個地方藏著一個開關，我們不知道在哪裡，只有身體自己知道。

「有時候，我們以為遇見一個美好的男子，如果身體不這麼覺得，就不會去動那個開關。但是當身體認同我們的時候，認為眼面前的是最好的，值得我們歷盡辛苦，依著樣子再造一個出來的時候，就會把那個開關悄然打開，由得男人把藏著締造生命密碼的種子放進去，並就此開啟了培育新生命的漫長孕期。

「這個新生命就是唐巧兒。當時取這個名字，只是想到在俊傑的畫賣出、我們生活好轉的時候，這個孩子到來可說是來得早不如來得巧。沒有想到的是，拖著笨重身體的時光卻也好過之後的日子。

「巧兒出生的那天，奶奶過世了，之前沒有任何預警。傑怕我產後過於哀傷，滿月之後才告訴我。」（一二）

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