趙梅英／圖

環顧四周，沈寧決定從二樓走廊裡挪來一把木製的雙人椅，沿牆放在奧利佛房間的門口。這時窗外已經暮色蒼茫，遠處鄰居家屋簷上纏的聖誕彩燈一閃一閃。夜中起霧了，她打開吸頂燈和屋中兩盞檯燈，屋中還是光線暗淡。

這間房間，跟沈寧五年前來參加派對時看到的沒有什麼兩樣：牆上唯一一張奧利佛的照片，是幾年前的學生照。那時他還沒有戴眼鏡，雙頰還有點嬰兒肥，純潔的黑眼睛笑咪咪地對著鏡頭。小書架的頂層排著一套精裝本狄更斯小說集，《孤星血淚》、《遠大前程》、《老古玩店》……那是六年級時經典作品閱讀比賽，奧利佛得獎收到的獎品之一。單人床，床後的牆上貼著紐約 麥迪遜廣場體育館「英雄聯盟」全美表演賽的海報。書桌上小熊檯燈是童年時代就有的，印著威鎮漢密爾頓高中標記的白瓷杯，杯子的邊緣留著棕色的咖啡漬……人去樓空，這些東西還在眼前。

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五年前，米佳帶著她，順著那堂皇的樓梯走上二樓，去參觀重新裝修的浴室。路過奧利佛的房間門口，奧利佛在屋裡打遊戲，因為戴著耳機，聽不到她們上樓來的動靜。米佳走過去，直接用手拉開他的耳機，說：「沈寧阿姨來了，你也該停一停啦，好不好！」奧利佛這才看到沈寧，咧開嘴大笑，脫下耳機，跟沈寧打招呼。

那時的奧利佛還沒有竄個子，依然是小少年的模樣，圓圓的臉，肉坨坨的腮幫子。柔軟的棕色頭髮打著捲留得很長，配上清秀的眼睛和眉毛，乍一看像小姑娘。

米佳從樓下取了熱茶，送上樓來，她們並排在木椅上。她淚眼婆娑，說：「寧，你覺得奧利佛還救得過來嗎？昏迷對大腦會有壞影響嗎？」

沈寧拚命點頭，怕米佳誤解，又立刻搖頭，連聲說：「不會有影響的，能救回來。」最後兩個女人抱在一起哭。

米佳哭累了，沈寧說：「米佳，星期五我請假，陪老麥去紐約的醫院，回來以後我忘了給你打電話。奧利佛是個好學生，這次物理期末考試沒有考好。我本來計畫讓他退課，不算在學期總成績裡，不上成績單。沒想到……沒想到……奧利佛居然這麼衝動，就去……」說到這裡，沈寧覺得口乾舌燥、全身無力，她實在說不出「自殺」那個詞。

米佳嘆口氣，搖搖頭說：「不是自殺，警察認為極有可能是OD，吸毒過量引起昏迷。我都不知道奧利佛在吸毒，到底是什麼毒，古柯鹼？止疼藥？大麻 ？我在等醫院的檢查報告，過幾天才能出來。現在只希望奧利佛能撿回一條命，其他的不敢多想了。」

米佳平靜下來，沈寧握住她的手，輕聲道：「你知道星期四下午，他本來短信給我，說下午會來找我，但是他沒有來。」

米佳點點頭說：「對，那天他和女朋友傑西去城裡了，很晚才回來。到家後他心情特別好，還給我看跳銳舞的視頻。他要是覺得讀書壓力太大，進城去散散心，也是可以的。但我猜……」

說到這裡，米佳突然止住了。米佳一臉狐疑，沈寧等著她說下去。樓下的落地大鐘慢慢敲響，等那幾聲停了，米佳繼續道：

「如果星期四他去布朗克斯跳舞，買了毒品 ，為什麼出事的時間是四天以後？我上網查了，這些年輕人去跳舞，可能會嗑藥，為什麼過了幾天才出事？」

沈寧答不上來。過了一會兒，米佳繼續道：「星期二出事那天，早上他先是起不來，後來起床了，下樓來跟我說身體不好，想休息一天，然後扭頭就上樓了。那是奧利佛最後一次跟我說話，他都沒有像往常那樣叫我媽媽。

「奧利佛頭髮蓬亂、眼睛無神，也不正眼看我，臉色特別難看。我當時還想，是不是感冒了，在家睡一天也就好了。我沒太當回事，只囑咐他記得給高中的考勤熱線打電話。」

好像要拚盡全力才能說出來，米佳渾身發抖，顫聲道：「那天上午，我在家上班。書房的無線上網不好，我把電腦搬到廚房的桌子上。也不知道過了多久，樓上咚的一聲，什麼東西砸在地板上。我當時跟客戶在線聊，我沒立刻放下電腦上樓看看……等我把客戶那邊的事搞定，才上樓……我好糊塗啊！

「我真的一點都不知道他在吸毒，我還以為他傷風感冒睡在床上，不小心從床上滾下來。等走到近前，才發現他昏迷。這到底是什麼毒品啊？不是大麻，大麻有氣味的，我知道……」

米佳的聲音慢慢低下去，沈寧想換個話題，問：「你想回長島嗎？我開車送你。」米佳搖搖頭。沈寧從提包裡拿出一個白信封，「米佳，請你一定收下，我知道你們家不缺錢，但這是我的心意，我看著奧利佛長大的。」（三）