「可是一見面，看你板著臉，打扮得又那麼整齊漂亮，我一下子就沒了心情，不想說，怕被你瞧不起，看笑話。來，喝酒。」

辛籽舉起酒杯，一副小孩子受了莫大委屈的表情。那個純樸實在的辛籽又滿血復活了。

「辛籽，為了咱們能真心相待，我向你保證，從今以後，我一定以平常家居的黃臉婆面目出現。」

顏清凡站起身，給了辛籽一個大大的擁抱。

「媽媽，我也要抱抱。」許心超跑 過來，跟她們抱在一起。

「寶貝，跟吉米哥哥玩去，我要跟阿姨說點悄悄話。」

「好吧，我知道你要說什麼，但是我可以假裝沒聽見。」許心超狡黠地一笑，走開了。

「這幾年許偉強變化很大，你見了一定會吃驚的。不怕你笑話，他現在什麼也不做，全靠我一個人掙錢養家。從教育 孩子到買房子，他幾乎事事跟我作對，整天渾渾噩噩，脾氣倒是不小，經常喝酒發瘋，後來乾脆搬回他媽家向我示威。為了孩子，我好言好語地請他回來，他還擺臭架子。」

「男人的壞脾氣，多半都是被我們女人給慣出來的。」

「一點不錯！他就是被他媽慣的。自從他離開家，我又得上班，又要照顧女兒，忙得四腳朝天。他整天不管不問，愛誰誰。最近突然又想回來，但礙著面子，找女兒訴苦，讓女兒轉告，要我去請他。憑什麼？但看在女兒的分上，我還是心軟了，對他說回家可以，但必須答應我的條件。不許天天喝酒，要嘛出去找份工作 ，哪怕一個月三千也行，要嘛在家好好輔導女兒功課。他一聽不幹了，反過來向我提出一二三四五，一大堆條件，對家裡沒啥貢獻，還把自己當成大爺。」（三五）