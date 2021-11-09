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嫦娥的月宮（一一）

藍曉鹿

「這件事原本就作罷了。偏巧有天中午午餐休息時，我把學校的功課拿出來做，那天是要完成一張水粉畫圖稿。紅髮小老頭遠遠瞄了一眼說：不然，你幫他畫小風車？

「眼看一個月就要到了，我不畫，傑的畫也是要取下來的。原封不動地帶回去，我可以想見傑的憤怒，臉上每一條血管都立到皮膚之外。這樣的憤怒我不陌生。之前有一回，別人訂好要買的畫，在取貨的時候反悔了。他在約定地點等了三個小時，沒有等到人，獨自一個人回來，一言不發，站在同他一樣高的畫幅前，突然去拿來廚房裡最利的刀，一刀把畫從頭劈到尾。畫哀號著倒在地上，裂成兩半。

「於是，在黑白的中國畫上，我補了一個粉色的小風車。水粉剛剛敷上去，尚未乾透，就被人買走了。紅髮小老頭立即把獎金遞到我手上。

「我開心極了，下班後特地去買了八隻香櫞大小的大閘蟹。他也開心極了。那天晚上，我們站在租屋處的廚房中島旁，剝著螃蟹肉，就著薑汁香醋吃。橙黃的鵝掌燈罩、杏色的蟹殼、橄欖色的葡萄酒、趴在白菜上明晃晃的透明粉絲，都不敵傑臉上散出的光彩。他回到了我第一次看到他的樣子，一隻湯圓粉捏出來的乳鴿，柔膩細緻。

「然後，我一眼看到旁邊酒杯肚上印著的一張女人面孔。突起的杯肚把女人的臉撐得飽鼓鼓的，原本挺著的鼻尖卻被壓了下去，緊貼著鼓起來的臉，鼻翼與臉的交會處形成了一條滑稽的曲線。我被酒杯上變形的臉逗得哈哈大笑，笑著、笑著，卻又悲哀起來。」（一一）

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