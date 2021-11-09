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傍晚瑪麗電話上跟威廉 彙報情形：原先還想，費摔倒時屁股先著地，沒那麼危險。誰曾想救護車上就流血不止。原以為只是骨盆摔壞了，不知道整個肺臟全受影響。

媽媽沒有受苦。瑪麗安慰道。威廉忍不住眼淚流下來，哽咽著，媽媽也沒有給他們帶來負擔。一走了之，沒有苦痛，瞬間走完旅程。父親心臟病 離開時，連隻言片語都沒來得及留下。媽媽卻是清醒地跟他說：你是對的，聽你們的就好了。

你是對的。

他對嗎？威廉想起跳水，那一年的跳水比賽他當然記得。他走上跳水台，看台上密密麻麻的人群像螞蟻。突然他感覺到害怕。這個跳水台他登上過無數次，可是突然間他覺得陌生，腳底下像踩著火。他飛也似地逃離下來。老威廉的怒吼追蹤在他的耳畔：不跳就再也不用跳了！

是的，那是他今生最後一次跳水。他一點兒不後悔，從來沒喜歡過游泳 ，更別說跳水。但是他忘不了父親的眼神以及聲音裡的震懾，也許這就是為什麼他後來學了法律專業。跳水已經造反了，大學專業就按照父親的意願補償吧！誰知道律師竟然是這麼令人討厭的職業，他不喜歡律師。那他能做什麼呢？他喜歡彈吉他唱歌。

你知道世上能有幾個巴布‧狄倫？老威廉震懾的眼神洞穿他的靈魂。

直到他做了推銷，才知道賣東西也不容易。這世上沒有容易的事。但是推銷至少錢多，至於周旋的話語他並不喜歡。他喜歡什麼呢？他要是知道就好了。只是曠野讓他寧靜，西雅圖野外成片的罌粟花讓他心靜。（八）