趙梅英／圖

房間安靜了，沈寧猛然想起，剛才去超市的，明明是老麥自己啊！她一直在家裡批學生的期中考試卷子。

過了一年，一天凌晨老麥醒來，想去解手。他圓睜著眼睛，嘴裡叫著：「寧！寧！」但卻躺在床上動彈不得。老麥多年前曾閃過腰，西醫治療閃腰辦法是平躺在硬木地面上睡覺，一動不動。那時老麥起床，是讓沈寧抱著他的胸，把他半拉半抱著起來。沈寧現在聽他疾呼，以為他又閃了腰。

她把他從床上拉起來，像跳舞一樣，臉對臉。他的手被沈寧的手握住，她往後挪一步，他往前邁一步。沈寧像帶著學步的嬰兒走路那樣，慢慢增加著腳上的步數，一、二、三、四……就這樣，老麥進了衛生間，坐在抽水馬桶上，開始正常撒尿，嘩嘩的水聲傳出來。片刻之後，老麥忽然又恢復正常，說餓了，想吃鬆餅。上完廁所，他自己站起來，刷牙、洗臉。然後下樓。

沈寧鬆了一口氣，自己背上已經出了一身的汗。

樓下傳來櫥櫃和冰箱開關門的聲音，顯然老麥已經開始做他想吃的蛋餅。沈寧站在那裡聽了一會兒，她特別想洗一個熱水澡。

老麥年齡不到七十歲，不可能患老癡吧？

這個問題，像浴室熱水龍頭打開後，飄滿在屋裡的蒸氣，久久不散。

最近發生這幾件事，不是老癡又是什麼呢？沈寧站在淋浴的蓮蓬頭下，熱水從頭頂灑向她赤裸的身體。薰衣草沐浴露的香味，隨著蒸氣，雲一樣包圍著她。沈寧舒服地嘆了口氣，舉手調節蓮蓬頭的角度。她和老麥，曾有過多麼美好的時光啊！熱水的浸泡下，她手上的皮膚柔軟細膩，手指肥肥短短，粉紅多皺。沈寧看著這雙手，復又想起剛才的一幕。

2

米佳從醫院緊急救護部回來，到家不久，警察 和社工就來了。警察跟米佳說了幾句，取了東西就走了，社工留下來繼續詢問。社工是一個年輕的拉丁裔女子，穿著藏青色鑲米色邊的小西裝，時髦的米色西褲，耳邊吊著長長的耳墜──細金鏈子的耳墜，末端是一顆透明的珠子。說話時，臉龐邊一左一右兩顆珠子時不時閃一下。一閃，米佳的眼睛就不由自主看一下。

她本來精神恍惚，聽英文很費勁，這麼閃幾下，社工的話漏掉一大半，連社工的名字「瑪麗亞」都是後來從名片上認出的。社工說，奧利佛是她接受的「案例」，「my case」這個詞在米佳心裡轉來轉去，她不愛聽──奧利佛出了這麼大的事，怎麼就變成這個第一次上門來的年輕女人的案例啦？她不開心，就不想回答社工的話。

何況米佳的任何話，都會引出社工更多的問題。比如說到家人，米佳解釋：「丈夫保羅送兩個孩子去長島 祖父母家暫住，先避一避。」這麼一說，社工又就開始問孩子的情況。

米佳解釋得有氣無力，說到最後，像在給自己和丈夫申辯，最後乾脆閉口不言，她盯著社工耳垂邊的珠子發呆。珠子怎麼閃已經引不起米佳的興趣了，她哀傷地想起奧利佛小時候總玩她的首飾，玩過就丟。這個念頭，讓她差點哭出來。

社工走後，米佳走進兒子的房間，渾身發冷，但還是克制自己。她不希望也不能像丈夫那樣完全垮掉，有一股奇怪的力量，讓她不能離開奧利佛的房間。若不是家裡來客需要她應對，她恨不得一天所有時間都坐在那裡，睏了就和衣睡在單人床上。坐在兒子的房間裡，米佳覺得心裡好受一些，好像這樣就可以離緊急救護病房裡的兒子近一點。

米佳開門那一刻，沈寧幾乎認不出自己高中時的閨蜜。漂亮的米佳比以前小了一圈，像怕冷一樣，米佳用一個巨大的深色披風包住自己的頭，只露出嘴巴和鼻尖。她見到沈寧，嘴巴癟了兩下，無聲地哭了。

沈寧進門後，緊緊擁抱著她，慢慢等她平靜下來。米佳轉身就帶她往樓上走。沈寧對這個宅子很熟悉，知道奧利佛的房間在哪裡，她原本只想待一會兒就走。她假裝沒理會米佳的意思，自顧自往客廳走，結果米佳返身過來拉她，說：我們必須上樓。沈寧拗不過只好上樓。到了樓上，沒來得及說幾乎話，米佳又返身下樓去燒茶。

沈寧站在房間中央，房間恢復了以前的安靜，昨天出事時凌厲的空氣沒有了。房間裡處處是房主人的痕跡，奧利佛說過的話、聽過的音樂、看過的書、穿過的衣服、睡覺的小床……所有這一切中，彷彿隨時都會走出一個真正的人。沈寧拉了書桌前的椅子，放在門口，遲疑地坐了下來。復又想起這是奧利佛平時坐的，他就是從這把椅子上跌倒，摔在地板上的吧？這個念頭讓沈寧站起來，立刻把椅子復歸原處。（二）