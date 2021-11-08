她小聲說道：「我就知道你會笑話我，所以一直沒敢說。洪力總拿這件事來損我、貶低我，一句安慰的話也沒有，讓我很受傷。你說，要老公有什麼用？關鍵時刻一點指靠不上，麻煩事還得我自己一件一件地硬著頭皮去解決。」

「對不起。我剛才笑，不是不同情你，而是覺得你看著挺溫文爾雅，但骨子裡有股傻愣勁兒，不定哪天就能幹出一件大事來。你問老公有什麼用，我告訴你，老公一點用沒有！我越來越覺得，女人根本不用靠男人，也靠不上！還記得那天在星巴克 嗎？我遲到了將近一小時，後來吃自助的時候，也跑進跑出的。」

顏清凡當然記得，她點了點頭。

「哎，我跟許偉強分居了，那天他突然來砸我家大門。我媽嚇得打來電話，說話哆嗦得都有點講不清楚了。我幸虧派出所裡有熟人，找來員警把他給帶走了。你想不到，我和許偉強的關係會鬧到這種地步吧？」

顏清凡儘管從辛籽女兒嘴裡得知，她老公哪也沒去，住在她婆婆家。但她真的沒想到，他們的關係會這麼糟糕；更沒想到，辛籽家裡後院起火，她還能照常面帶微笑，請客吃飯，除了表現出一點急躁不安，堪稱臨危不懼，從容不迫。

「辛籽，你是女強人，讓我打心眼裡佩服。家裡出了那麼大的事，還跟沒事似地請我吃飯。而且在飯桌上一個字不提，還把我當朋友嗎？」顏清凡不滿地看著好友。

「誰會想到許偉強來砸門？我上著班，在電話裡跟他講了半天，勸他別幹蠢事，同時求派出所的熟人去幫忙，好歹把他給鎮住。我當時特別想見到你，告訴你。」（三四）