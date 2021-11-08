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嫦娥的月宮（一○）

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「我選了兩幀『唐僧』的小村風景，放了兩個禮拜，都沒有動靜。到第三個禮拜的時候，我心裡就覺得不好意思，上班的時候遠遠看到紅頭髮就盡量躲開。我想，再撐一個禮拜，若依然無人問津，我就主動撤下來了。

「周五的中午，紅髮小老頭請我去附近一家荷蘭餐廳。還沒上餐的時候，店家送了一盤醋鹽洋芋片和一小碟白色沾醬。紅髮老頭告訴我說，那一小碟白色的洋蔥酸奶沾醬名叫荷蘭醬，和一般的美式餐廳作法都不一樣。然後，他問我：你聽說過『去荷蘭』一說吧？因為荷蘭人很小氣，所以『去荷蘭』就是大家AA制。但節儉荷蘭人的錢，卻又是非常容易賺的。因為這群人非常念舊，對他們來說，世上最好的味道是家鄉味。『你沒留意嗎？我們櫃檯上手工調製的洋蔥酸奶醬和一種焦糖餅，開店半小時就會賣光的。』

「就在我試著用醋鹽洋芋片沾洋蔥酸奶醬的時候，紅髮小老頭突然把話題轉到了角落展示牆上的選畫上。他說，其實我掛在那裡的畫，有好幾個客人來問的，鄉村的曲瓦矮房、叢生的樹木，還有小河流支流，都很討客人喜歡，惟獨缺了一樣。」

「缺了什麼？」

「他看了我一眼，遲疑了一下，小心地說：荷蘭小風車。只要在角落裡加一輛風車，畫上的中國水鄉就變成典型的荷蘭小村莊了。

「我自然聽懂了紅髮老頭的提議。隔天晚餐時，我以玩笑的口氣，婉轉說出補上一個小風車的提議。傑說，他覺得或許在他額頭上畫一個荷蘭小風車，還更容易一些。」（一○）

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