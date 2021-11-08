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秋日的私語（七）

凌珊

她又記起門上的花環，風中晃動的鴨梨。天還早，並沒有全黑下來。剛才門口的動靜聽上去也並不像人的腳步聲，或許是小動物流竄。還不到八點，等下威廉又要打電話來了，費順手拿了手機

她端著杯子，經過西客廳和廚房之間的狹窄過道，留意了一下門口。轉身登樓梯，身體向上，腦子卻在轉身，突然腳下也跟著擰巴。杯子裡的咖啡如廣告片裡那樣，在空中飛濺起，飛騰。落葉一般，她飛了起來，華爾滋一樣的轉身。

片刻或者永恆。等她睜開眼，頭頂的天花板上一道斜長的暗影，那是樓上的燈光影照。這樓梯多像《鐵達尼號》裡羅絲走下來的那個樓梯，她的李奧納多‧狄卡皮歐在樓梯口朝她伸出了雙手。也像天梯，《愛你那麼多那麼遠》裡的雲梯。費四下摸索，手機不知道摔哪裡了。終於她摸到手機，按動威廉快撥鍵。

「威廉，你是對的！」她一開口就說，輕聲笑道，「我該聽你的。」

威廉聽著，手機像有個什麼東西拽著，要掙脫而去。

救護車呼嘯著。

瑪麗已經在去醫院的路上。「昨天還去見了媽媽，」她跟威廉說，幾乎是驚呼著，「教堂人都說，她看上去一點兒不像快九十的人，一如既往的Grand、Classic。真是不能退休，剛退就摔了一跤。」

經典、華麗──她一生聽到最多的評價不都是這些描繪嗎？不枉她那費雯麗的名字。費心裡自嘲著，華麗的轉身、經典的結局。波濤翻滾，路易斯安那州的海岸，她要去跟老威廉相聚了。（七）

威廉 手機 咖啡

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