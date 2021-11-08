趙梅英／圖

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老麥去複診是在星期五。之前一天，星期四，沈寧原本想一放學她就回家。但那天中午收到奧利佛的短信，要在課後來找老師。奧利佛是沈寧閨蜜米佳的兒子，十一年級，在上高級物理課，由沈寧教。最近一次考試，他考砸了。沈寧以為他是來補考的，也就答應了。

高級物理課的補考是在圖書館的小會議室裡。沈寧的課補考格式是這樣的：把卷子重新做一遍，學生再做十分鐘的講演，把學期當中最難的一個物理概念講清楚。

過了約定的兩點四十五，奧利佛沒有出現。三點，奧利佛還是沒有影子。到三點四十，辯論俱樂部的學生走了進來，問沈寧還用不用那間小會議室，沈寧這才意識到，自己已經等了近一個小時。她查手機短信，無短信，確定是被奧利佛放鴿子了。她氣哼哼地收拾攤在桌上的東西。

這時小會議室已經站了七、八個辯論團的學生，他們嘻嘻哈哈。其中兩個學生大聲背誦著下次辯論會的背景知識，一邊添油加醋地打趣著這些數據，引起更多的笑聲，那年輕笑聲像泡沫一樣有感染力。沈寧忍不住問他們，可看見奧利佛沒有，這幾個學生都搖頭。

晚上，沈寧夢見那些年輕的歡聲笑語。在夢裡，那些無憂無慮的笑聲，像一道道的光、像夏夜裡的螢火蟲，在空氣中舞動著、瀰漫著。她夢見自己跟丈夫老麥，以及兩個孩子，黛安娜和盧卡，在這些光亮組成的小路上走著。小路蜿蜒曲折，戴安娜和盧卡不是現在成年的模樣，他們只有七、八歲。老麥也是退休 前的光景，精神抖擻、腳步輕快。他們三個飛快地向前走，沈寧漸漸落在他們後面，四周大朵的白雲一樣的濃霧飄動著……

醒來那一刻，沈寧隱約還記得夢裡是夏夜，他們一家四人，還有別的華人，一起去米佳新家附近的海邊，在看夜色中潮漲……

睡在臥室裡另一張床上的老麥正在打呼嚕，他打呼嚕的聲音像唱戲，有高音獨唱、有低音部和弦。沈寧半夢半醒時聽到，心裡升起另外一個擔憂，也就把原先學校裡的事忘了。她擰開檯燈，盯著躺在床上的老麥看了一會兒，然後決定起身，走到老麥的床邊，掀起羽絨被的一角，並排躺下來。她伸出手臂抱住老麥的身體。老麥迷迷糊糊地醒來，嘴裡支吾了兩句，又繼續酣睡。

臥室的牆角有一枚夜燈，米老鼠造型，裝夜燈是因為一年前老麥起夜跌倒。夜燈是兒子盧卡小時候用過的東西，全家第一次去迪士尼 時買的紀念品，沈寧一直捨不得扔掉。

米老鼠發出的光裡，依稀可以看到老麥熟睡後的樣子，下巴以及頸項上的肌肉 鬆弛，嘴唇乾燥，嘴半張著，黑洞洞的口腔中飄出乾燥的腥味。呼嚕停止幾秒鐘，老麥窒息，他猛地闔上嘴又大張開嘴，喉嚨裡發出奇怪的咕嚕聲，像溺水的人在掙扎。沈寧嚇得猛地推了他一下，想把他搖醒過來。老麥並沒有醒，呼吸平穩下來，嘴也闔上，臉上的表情漸漸安祥。

地下室鍋爐房傳出轟轟聲，臥室地板上的出氣口湧出一股熱風，這熟悉的聲音讓沈寧鬆了一口氣。從什麼時候開始，她心裡常有一絲莫名的恐懼？

四年前老麥退休，他做合夥人的律師事務所退股折現，老麥發了筆財。為了慶祝，夏天老麥和沈寧一起去西班牙和葡萄牙旅行。三個星期後回家，到家以後已經是半夜，他們把兩個大旅行箱拖進玄關，就上樓洗洗睡了。

第二天早上，沈寧醒來，老麥已經坐在廚房裡了。她下樓，看到他滿臉惶恐。沈寧奇怪出了什麼事，原來他看著不遠處的兩只旅行箱，知道剛剛出遠門回來，但就是想不起來到底是誰出門了、去了哪裡？

沈寧拿出地圖、沿途買的紀念品、拍的照片，花了近一個小時的時間，跟他解釋旅行的每一天怎麼過的。老麥聽得懂，也似乎回憶起來了。但他的眼睛裡依然滿是不安。

這種完全忘記的情況後來又發生過一次。最煩惱還不是健忘，而是性格變得喜怒無常。老麥做了一輩子律師，一直是個彬彬有禮的人，跟人爭辯也是有理有節，基本不提高喉嚨。現在卻易怒，為一點小事，在家裡或者汽車裡跟沈寧吵。

有次星期天下午在廚房裡，老麥為了剛才在超市忘記買蛋黃醬而喋喋不休。吵到一半不知是忘了詞，還是忘了自己的思路，他愣愣地站在那裡，對沈寧怒目相視。過了一兩秒鐘，順手抄起一個茶杯往牆上砸。

沈寧嚇得後退幾步，雙手捂住臉，以為人高馬大的老麥要動手打她。茶杯的碎瓷片飛出來，撒了她一身。她沒有傷到，老麥卻像沒事人一樣，走出廚房，揚長而去。（一）