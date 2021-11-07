「這麼小的花尚且努力地開著，不像那麼大一個人，走路的力氣都快沒了。現在，可以說說發生什麼事啦？」

「媽媽麗啊。」於是鑫鑫把車上的電話，一五一十講給南方雪聽，又加上：「最氣的是，我從國中就開始幫忙家裡了，洗青菜、泡海帶，洗的青菜有你這後頭的山那麼高，泡海帶的水也像標準泳池的水那麼多。從那時起，我想買什麼，從來沒跟家裡開過口，她竟不信我沒錢了。」

「我信。我知道。不是連補牆的錢都沒有，才要拉人來我這裡上課的！」

聽到這話，鑫鑫緊繃的臉頓時鬆了。「其實我出門時心情頂好的。」

「你說的我都懂得，錢這種事足以毀了親情、愛情。」

南方雪和鑫鑫一起回到了石頭桌旁邊。「來吧，我們一邊開始和陶土，一邊接著講奶奶的第二個夢。」

「上回說到，找到一個自己的月宮之後，來美最初的日子就過下去了。」鑫鑫說。

「後來，我去了一家荷蘭人開的小展覽館做事。周末要上班，休息日一個是周一休館日，另外可在周間再挑一天。我開始用休假時間，在附近的社區大學念了美術專業。對此，俊傑似乎很開心，他說，至少我賺了和藝術相關的錢，而且也朝藝術的路上邁出了一小步。

「受到『唐僧』的肯定，不管上學還是上班，我都愈發用心。第一季下來，展館的業績出奇的好。我擺放在進門處黃金櫃位的物品，通常隔天就會售出。做為獎勵，展館老闆，一個荷蘭裔的紅髮小老頭，指了角落的一片牆給我，這裡選什麼、怎麼擺，全由我自由安排。」（九）