我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／微信不夠看 華人也擁抱主流社交媒體

政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

嫦娥的月宮（九）

藍曉鹿

「這麼小的花尚且努力地開著，不像那麼大一個人，走路的力氣都快沒了。現在，可以說說發生什麼事啦？」

「媽媽麗啊。」於是鑫鑫把車上的電話，一五一十講給南方雪聽，又加上：「最氣的是，我從國中就開始幫忙家裡了，洗青菜、泡海帶，洗的青菜有你這後頭的山那麼高，泡海帶的水也像標準泳池的水那麼多。從那時起，我想買什麼，從來沒跟家裡開過口，她竟不信我沒錢了。」

「我信。我知道。不是連補牆的錢都沒有，才要拉人來我這裡上課的！」

聽到這話，鑫鑫緊繃的臉頓時鬆了。「其實我出門時心情頂好的。」

「你說的我都懂得，錢這種事足以毀了親情、愛情。」

南方雪和鑫鑫一起回到了石頭桌旁邊。「來吧，我們一邊開始和陶土，一邊接著講奶奶的第二個夢。」

「上回說到，找到一個自己的月宮之後，來美最初的日子就過下去了。」鑫鑫說。

「後來，我去了一家荷蘭人開的小展覽館做事。周末要上班，休息日一個是周一休館日，另外可在周間再挑一天。我開始用休假時間，在附近的社區大學念了美術專業。對此，俊傑似乎很開心，他說，至少我賺了和藝術相關的錢，而且也朝藝術的路上邁出了一小步。

「受到『唐僧』的肯定，不管上學還是上班，我都愈發用心。第一季下來，展館的業績出奇的好。我擺放在進門處黃金櫃位的物品，通常隔天就會售出。做為獎勵，展館老闆，一個荷蘭裔的紅髮小老頭，指了角落的一片牆給我，這裡選什麼、怎麼擺，全由我自由安排。」（九）

上一則

冬天的棉靰鞡

下一則

延伸閱讀

杜拜2020世博會 以色列在阿拉伯國家參展受矚目

杜拜2020世博會 以色列在阿拉伯國家參展受矚目
中佛州中美協會、中華學校 百餘人同慶中秋與教師節

中佛州中美協會、中華學校 百餘人同慶中秋與教師節
紐約捷運一日遊 MTA AWAY方便又實惠

紐約捷運一日遊 MTA AWAY方便又實惠
2020世界博覽會杜拜登場 疫情以來全球最大盛會

2020世界博覽會杜拜登場 疫情以來全球最大盛會

熱門新聞

達姆／圖

酒駕的暴力事件（上）

2021-10-30 03:02
達姆／圖

酒駕的暴力事件（下）

2021-10-31 03:02

鶯鶯的故事

2021-11-05 03:01
潘越雲注重運動，這兩年愛上西班牙舞。圖為她為演出練習佛朗明哥舞。（本報資料照片）

潘越雲享受孤獨 靠自律練出自己的獨特

2021-10-30 07:00
米榭兒／圖

不斷、不捨、不離

2021-11-03 03:02
台灣第一位女大學生大森政壽入學新聞，刊於1931年的台灣日日新報。國立台灣圖書館藏。（圖：史博館提供）

台大首位女學生是她？「你認識她嗎」線上展覽揭密

2021-11-04 02:21

超人氣

更多 >
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」