今天沒事，明天也沒事，不賣房子少開車，也少開車庫。不過每天還是要出去一下，否則整天悶屋子裡也不行。想起她那次開車，高速上碰到鹿，還沒反應過來，只聽到「砰」的一聲，前車窗一片霧茫茫。車頭癟進去，整個車都報廢了，沒想到小鹿這麼厲害。過了好幾天，她衣服裡還有炸碎的玻璃碴掉出來。

她打算煮杯咖啡 準備上樓，臥室靠著枕頭，聽一會兒蕭斯塔高維奇，三十年代的老曲子，如今聽來依然激昂蕩漾。就像她今天在店裡挑了一只老南瓜，皮可是皺皺巴巴，裡面瓜瓤卻肯定清新。說起來，瓜瓤比瓜其實還甜。可誰注重的不是瓜表面的光滑和新鮮？

蕭斯塔高維奇這首華爾茲是《安娜‧卡列尼娜》電影 插曲，費不知聽了多少遍。她從前會彈這個鋼琴曲，噠─噠─噠噠，噠噠噠噠─噠─噠─噠，每一個音符都是山嵐的起伏。新奧爾良她的出生地有沒有山，她不記得了，有海是肯定的。想到山是因為安娜臉上的雪花。那些冷颼颼飄動的雪花，飄在安娜──葛麗泰‧嘉寶的臉上，每一片都像是在說快樂就一定有痛苦陪伴。

第一次看《安娜‧卡列尼娜》時，費才十幾歲，卻被嘉寶臉上的表情吸引。說不上來是為什麼，她後來想老威廉 長得像沃華倫斯基，特別是臉上的酒窩和緊閉的嘴唇，還有那一身軍裝。她後來又想，老威廉發脾氣的時候，倒是很像卡列寧。

咖啡燒好了，費端起咖啡壺倒入杯子，門外似乎有什麼聲音。她想起早晨手機裡跳出的社區信息，提醒住戶留意街區附近的情形。流浪漢已經端著酒瓶，跑到人家附近喝酒了。（六）