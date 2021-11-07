周公解夢App（下）

王幼嘉／圖

「阿發哥，幫我！我被山豬撞了……」那女子呻吟著，突然大叫：「啊──！阿發哥，你不是啞巴嗎？怎麼會講話了？」

阿公的名字叫陳發，確實是個啞巴。他在我六歲時過世，我似乎從來沒聽到他講過話。

阿公比了個手勢，叫美瑤不要說話，放下獵槍，把美瑤扶起來，正審視美瑤有沒有受傷時，一包用黃油紙綑紮的東西從美瑤身上掉了下來。美瑤趕緊把包裹緊緊抱在懷裡，神色慌張。

「你放心，我不會告訴別人的。」阿公扶美瑤坐在腳踏車的後架上，推著她往回走。

「我猜你是在等你哥哥出來見面，是給他送六九三消炎粉吧！這是禁藥，被紅毛鬼兵捉到，是要坐監牢的。我知道你哥哥在裡面很苦，做山芭佬打游擊，東躲西藏，吃不好，生了病又沒有藥……」阿公那個年代，英國 人是紅毛鬼，森林裡的共產黨游擊隊是山芭佬。

「今天你就不要等他了，趕快回去。我開了槍，自衛團其他的人聽到槍聲，可能會過來的。以後你不要再冒險了，我可以幫你送東西進去。我以前是打柴的，偶爾進山砍柴，沒人會懷疑的。」

美瑤驚魂未定，沒著作聲。

「美瑤，你聽我說，如果自衛團的人來了，你就說你回去煙房拿東西……」阿公盤算著如何串供，突然被美瑤打斷了：「阿發哥，你為什麼突然會講話了？你為什麼知道我哥哥的事？你是自衛團，為什麼沒去紅毛鬼那邊告發我？」

「我……美瑤，我會說話的事千萬不要跟別人講，好嗎？其實……我……我只想和你講話。我不是天生的啞巴，前幾年打仗的時候，我是日本 軍隊裡的台灣 兵，台灣兵你聽說過嗎？」

「你是日本人？」

「不是！我是台灣人。我們也是唐人，從福建那邊過去的，我們跟你們一樣，也講福建話。那時台灣是日本的，我在大稻埕的茶行當學徒，大稻埕你知道嗎？那是台北最繁華的地方……

「戰爭結束前一年，我被日本人捉去當兵，送來馬來亞，分派到你們附近的兵營。沒多久日本就投降了，我很害怕，怕被紅毛鬼捉去做苦工。我乘趁亂逃出兵營，因為我聽得懂你們講的閩南話，很容易就混在這村裡，假裝是從外地逃難來的。但是我不敢講話，怕我的口音和你們不一樣，會被人懷疑，所以就裝啞巴，用木炭在地上寫字來溝通。我不會做橡膠園裡的工作，只能到山裡打柴來賣。後來頭家（老闆）林金知道我會寫字，就收留了我，在他的煙房做雜工幫忙點貨。現在我已經很習慣當啞巴，也不想多說話了。

「不過去年你來煙房做財庫（會計），我就很想和你講話……我喜歡看你打算盤做帳的樣子。」

年輕的阿公回頭看了美瑤一眼，他頭上的小燈照在美瑤驚訝又有點羞澀的臉上，在微弱的燈光下，美瑤的大眼睛閃了一下，我心裡一陣恍惚──那是我祖母的眼神啊！從老家牆上黑白照片裡透出來的同一道目光！她是我從未謀面的祖母！

我這一怔，似乎越來越跟不上他們了。

暈眩恍惚中，覺得天色變亮了，四周沉默黝黑的六個大銅像搖搖晃晃，我的手提電腦正在往下滑落，撞擊在銅像的長袍上。

許蔓不曉得什麼時候出現在我眼前，輕巧地伸手把滑落的電腦接住了：「我回來了。教授沒來，現在才四點，去吃飯會太早嗎？」

四點？剛才荷西來的時候已經四點了，看到阿公那段，應該至少過了半小時，為什麼時間停住了？是劉姊說的金屬磁場有問題嗎？是我的App給我解夢了嗎？原來老爸臨終時，就是要說阿公這件事！原來老爸說的「大頭城」就是阿公的大稻埕！是怎樣的一段感情，讓祖母和阿公守著一輩子啞巴的祕密？……

「你怎麼了？一臉心神不寧的，被什麼東西嚇著了？我看你是真的中了降頭蠱毒了。」

「小蔓，你知道嗎？原來我們是同鄉！」（下）