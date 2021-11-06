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中年心事（三二）

海沂

「媽媽，給我也來一杯，我想嘗嘗。」許心超雀躍地跑過來。

「你跟吉米哥哥好好學英語吧。」辛籽說。

「許心超，別著急，十八歲之前不可以喝酒。吉米，你把這句話用英語講一遍。你們兩個喝檸檬水吧，喝了不感冒。」顏清凡一臉嚴肅地說。

「我知道至少有四個同學，都偷偷喝過酒。」吉米說。

「你哪四個同學？是不是小樂隊裡的。」顏清凡緊張兮兮地問。

「這個得保密，不能說。」吉米一臉正經。

「做了壞事還保守祕密，這叫包庇，懂嗎？」顏清凡為兒子再次跟她作對而惱火。

「我當然懂。十八歲以後，就可以公開地喝酒幹壞事，對吧，媽媽？」

吉米不屑地看了他媽媽一眼。

顏清凡的臉一下子變紅了，她想要叫兒子閉嘴，但在老朋友面前，強力忍住了。

「好了、好了，跟許心超去玩吧。」顏清凡顯得有些尷尬。

「你飲食習慣真夠健康的，說話像個老師。」辛籽笑呵呵地打圓場，說話間，服務生端上兩杯威士忌。

「本來嘛，我是中文老師。其實，我也沒喝過Johnny Walker。只是看見洪力有時候喝，喝上大半杯，他人就開始飄。」顏清凡坦白。

「我太累了，就想飄起來，喝吧。」辛籽舉起酒杯，喝下一大口。

在顏清凡的餘光裡，她瞥見兒子朝她皺了下眉頭。

「來，為了飄起來，乾杯！」顏清凡說得瀟灑，卻只喝了一點點，放下酒杯，壓低聲音說：「我們是不是給孩子示範了壞榜樣。」

「你要這麼說的話，那許偉強幾乎天天樹立壞榜樣。我回到家，十次有八次看見他在喝酒，看得我心煩得要命。所以只要有時間，就帶女兒出來透透氣。」

「真羨慕你和女兒的關係，像一對好朋友。你看吉米，在家還行，一出門馬上與我保持距離，假裝不認識。說話總愛跟我對著幹，鬧彆扭。」（三二）

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