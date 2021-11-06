南方雪笑著點頭，手上也一刻沒停著，眼看著一個腰鼓形的陶胚就捏好了。她對著鑫鑫說：「今天我們做奶奶系列的頭一個陶器，以月亮為主題的，就是奶奶說的嫦娥月宮。我想在這個胚子上鏤出兩輪的月圓月缺，一圈在腰口這裡、一圈在腰身最胖的地方，由月牙、弦月、半月到滿月，再由滿月、半月、弦月到月牙。後面鏤刻的工作 就交給你，好嗎？」

「那有什麼問題，好歹也在電影 學院裡混過藝術造型課。」

鑫鑫用一支細細的錐子和一柄尖刀，在腰鼓形的陶胚上慢慢刻出變化的月亮盈缺來。南方雪說的時候，鑫鑫倒並沒有什麼特別的感覺，但是等到不同月形裝飾的腰鼓形陶器出爐時，卻不由得為其古典、神祕的氣息著迷。近看、遠看、瞇起眼睛來看，光線從小小的月牙、彎彎的弦月、憨直的半月、飽滿的圓月裡透出來，薄明幽玄的，還帶著鬆餅粉些微的甘甜滋味。

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終於到了陶藝坊，鑫鑫垂頭喪氣地從小白車裡爬出來。南方雪看了不禁好笑，「開車來我這個偏僻鄉下的陶藝坊，是有多累啊？我看著都蔫了。本來還想帶你去看個東西，現在也免了吧。」

「什麼東西啊？先給我看看，我再告訴你原委。」

南方雪帶著鑫鑫走到後院，指了指前方說：「你看，我的枸杞開花了。」

鑫鑫看到一串串粉紫色的花好像迷你鈴鐺掛在枝頭，在微風中發出難以辨別的微細鈴聲。「我常常在雞酒煮好時，放一把紅紅的枸杞下去，卻從沒看到它的花。」（八）