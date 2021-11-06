我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周日又要撥慢時鐘 一年兩次撥鐘美國人嫌麻煩

前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

嫦娥的月宮（八）

藍曉鹿

南方雪笑著點頭，手上也一刻沒停著，眼看著一個腰鼓形的陶胚就捏好了。她對著鑫鑫說：「今天我們做奶奶系列的頭一個陶器，以月亮為主題的，就是奶奶說的嫦娥月宮。我想在這個胚子上鏤出兩輪的月圓月缺，一圈在腰口這裡、一圈在腰身最胖的地方，由月牙、弦月、半月到滿月，再由滿月、半月、弦月到月牙。後面鏤刻的工作就交給你，好嗎？」

「那有什麼問題，好歹也在電影學院裡混過藝術造型課。」

鑫鑫用一支細細的錐子和一柄尖刀，在腰鼓形的陶胚上慢慢刻出變化的月亮盈缺來。南方雪說的時候，鑫鑫倒並沒有什麼特別的感覺，但是等到不同月形裝飾的腰鼓形陶器出爐時，卻不由得為其古典、神祕的氣息著迷。近看、遠看、瞇起眼睛來看，光線從小小的月牙、彎彎的弦月、憨直的半月、飽滿的圓月裡透出來，薄明幽玄的，還帶著鬆餅粉些微的甘甜滋味。

終於到了陶藝坊，鑫鑫垂頭喪氣地從小白車裡爬出來。南方雪看了不禁好笑，「開車來我這個偏僻鄉下的陶藝坊，是有多累啊？我看著都蔫了。本來還想帶你去看個東西，現在也免了吧。」

「什麼東西啊？先給我看看，我再告訴你原委。」

南方雪帶著鑫鑫走到後院，指了指前方說：「你看，我的枸杞開花了。」

鑫鑫看到一串串粉紫色的花好像迷你鈴鐺掛在枝頭，在微風中發出難以辨別的微細鈴聲。「我常常在雞酒煮好時，放一把紅紅的枸杞下去，卻從沒看到它的花。」（八）

電影 工作

上一則

台藝術家吳季璁紐約個展「境」重新詮釋山水世界

下一則

挨罵的醫師

延伸閱讀

複寫的夜

複寫的夜
2022年玫瑰花車 波莫那州大將造「食星者」

2022年玫瑰花車 波莫那州大將造「食星者」
流芳園園遊會 宛如置身江南水鄉 2天賣光2000張票

流芳園園遊會 宛如置身江南水鄉 2天賣光2000張票
秋月如水

秋月如水

熱門新聞

達姆／圖

酒駕的暴力事件（上）

2021-10-30 03:02
達姆／圖

酒駕的暴力事件（下）

2021-10-31 03:02
潘越雲注重運動，這兩年愛上西班牙舞。圖為她為演出練習佛朗明哥舞。（本報資料照片）

潘越雲享受孤獨 靠自律練出自己的獨特

2021-10-30 07:00
米榭兒／圖

不斷、不捨、不離

2021-11-03 03:02
呂珍(左)辭去會計工作，成功創立市值4700萬美元的公司。圖／取自instagram

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

2021-10-26 16:24
謝盈萱表示，進入表演這一行，最大犧牲，是沒有進入大家認為一個女生該要進入的過程。（記者沈昱嘉／攝影）

謝盈萱：年輕的朋友們 請你們現在就勇敢

2021-11-01 07:00

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍