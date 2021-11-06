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周公解夢App（中）

游漢維
王幼嘉／圖
王幼嘉／圖

老爸跟我說過，那是當年英國殖民地政府讓村民組織的Home Guard，華人稱為自衛團，是沒受過軍事訓練的業餘民間團體。晚上負責在村子邊緣的鐵蒺藜內巡察，防止森林裡的共產黨游擊隊入村找糧食。阿公額頭上戴著一盞照明燈，我小時候看過採割橡膠的工人戴這種小燈。在微弱的月光下，突然一隻山豬從樹叢裡衝出來，就把我嚇醒了。

這場景已經足夠提供App所要求的三個夢境關鍵詞了：我隨意選了山豬、獵槍和自衛團三項。山豬最簡單，就選周公古書〈禽獸〉篇上的「豬豚」；阿公的獵槍，我找到《周公解夢》原文〈刀劍旌節鐘鼓〉篇提及的「槍槊」；自衛團就用周公書上的「兵馬」。輸入了這三個夢境關鍵詞，然後在「過去、現在、未來」三個時段上，選了「過去」。

我在App的設計裡，借用了神廟裡解籤老師傅的用語，加了「所問何事」一欄。這倒是我給自己出了難題，預設選項裡的姻緣、事業、財富都似乎不合適，只好臨時加了一項「隨緣」，等於是完全不限制解夢的方向。

按下了第四十九次測試的鍵。

屏幕上的顯示和前幾次明顯不一樣，解夢提示出現了，但是定不下來，一大圈迴轉的數據不停更替。半分鐘過去了，沒停，顯示迴轉反而越來越快。

一分鐘過去了，數據的更遞又加快了，還反覆呈現飛揚的波浪狀。屏幕反映著大塊黝黑的古銅雕塑，看了覺得天旋地轉。

「阿米咯！你又忘了？不要和這些大鐵人太親熱！」年輕的校警荷西騎著腳踏車，突然出現在我面前，習慣地用西班牙語逗我。我知道雕像底下這片小石板是不能坐的，荷西和我雖然混得像哥兒們了，但是他當班的時候，一向公事公辦。

看看手表，正好四點，也該回去了。我對荷西做了一個「OK」的手勢，扶著銅雕站起來，突然雙腿麻木，手提電腦往下滑落，撞擊在銅像的長袍上。我瞥見屏幕上的圖像飛速跳動，覺得頭重腳輕，被鋪天蓋地的屏幕捲進了一個數據漩渦裡。

天色暗了下來，一抬頭，我看見荷西的制服上，也有一個自衛團的藍色HG臂章，額上綁了頭燈，背著一把很長的獵槍。不，他不是荷西，他是阿公！好年輕的阿公！和老爸屋裡掛的那張黑白照片一模一樣。

我想伸手去攔阿公的腳踏車，卻發現自己完全無法融入眼前的境界，想叫阿公，又沒有發聲的能力，阿公也沒覺察到我的存在。不過我能聽到阿公經過時，腳踏車後面的車尾架卡到車輪，發出「卡擦卡擦」的聲音。

難道又做同一個夢了？但是這次我非常清醒，情境也異常逼真。我在村子的邊緣，月光下，可以看到七、八尺高的鐵蒺藜圍欄內側有一條黃泥路，阿公沿著顛簸的泥路，騎往前面一間兩層樓高的大木屋，路邊陳舊的木牌寫著「林金煙房」。老爸說，阿公年輕時是煙房的工人。煙房是處理橡膠的工廠，凝結後的橡膠液會被輾軋成薄片，然後掛在煙房用炭火薰乾。煙房臭氣瀰漫，所以建在比較偏僻的地方，除了工人之外，平時很少人會來這裡。

阿公突然覺察樹叢裡有異樣，停了下來，拿起獵槍，才剛剛上了膛，一隻山豬就朝他撞過來。阿公匆忙朝山豬開了一槍，山豬把他的腳踏車撞倒了，阿公也連帶摔在地上。山豬竄進了樹叢片刻，卻傳來有人的呻吟聲。

阿公迅速取出一顆子彈，上了膛，一翻身匍匐躲在黃泥路邊的淺溝裡。我很驚訝阿公年輕時身手俐落得像電影裡的突擊隊，看來阿公是受過軍事訓練的。

這時前方樹叢裡爬出來一個瘦小的身影，微弱的月光下，依稀可以看出他穿的是花布衫，顯然是個女人。

阿公站起來走過去察看，驚叫了一聲：「美瑤！你怎麼會在這裡？」（中）

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