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中年心事（三一）

海沂

吉米被兩個中年婦女上下打量得好尷尬。他忙說：

「我去櫃檯問一下，看有沒有Seltzer。」

「吉米哥哥，你說什麼？」

「就是氣泡蘇打水，不好喝。」顏清凡解釋。

「我想嘗嘗。」許心超說。

「很爽口。如果有，我幫你要一瓶。」吉米說。

「許心超，想吃什麼，儘管說，今天阿姨請客。」

「那怎麼行？今天是我提議出來的，我來請。」

兩個女人儘管有一肚子的苦水要倒，但還是你爭我搶地先幫孩子們點好小吃和飲料，安排他們坐到一旁的桌子。

「吉米哥哥，你衣服上的英語是什麼意思？」

洋基，就是，一個棒球隊的名字。」吉米看看身上的連帽衫，有點臉紅。比起辛籽的女兒，吉米很慢熱，特別是在不熟的人面前。他對於許心超熱情地叫他「吉米哥哥」不太適應，他只比這個女孩大一個星期。

於是便說：「你叫我吉米好了。」

「許心超，多跟吉米哥哥用英語對話。吉米，你跟她說英語呀。」

「媽媽讓我回國多講中文。」吉米看了顏清凡一眼。

「你們覺得怎麼互相聽得明白，交流方便，就怎麼來吧。」顏清凡無所謂地擺擺手。

「顏清凡，你在國外待了這麼多年，應該懂怎麼點酒吧？」辛籽問。

「我可沒去過酒吧，不過多少知道一點點。」顏清凡有點神經過敏，矜持地一口否認。

「我一點不懂。還是你來點，要烈一點的。」辛籽一副豪邁的表情。

「Johnny Walker約翰走路，怎麼樣？」顏清凡看看酒單說。

「好，服務員，來兩杯那個什麼約翰走路。」辛籽可能已經習慣做主管了，她提高嗓音，對服務員下達命令。服務員瞪大眼睛，打量這兩個中年婦女。（三一）

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