中年心事（三一）
吉米被兩個中年婦女上下打量得好尷尬。他忙說：
「我去櫃檯問一下，看有沒有Seltzer。」
「吉米哥哥，你說什麼？」
「就是氣泡蘇打水，不好喝。」顏清凡解釋。
「我想嘗嘗。」許心超說。
「很爽口。如果有，我幫你要一瓶。」吉米說。
「許心超，想吃什麼，儘管說，今天阿姨請客。」
「那怎麼行？今天是我提議出來的，我來請。」
兩個女人儘管有一肚子的苦水要倒，但還是你爭我搶地先幫孩子們點好小吃和飲料，安排他們坐到一旁的桌子。
「吉米哥哥，你衣服上的英語是什麼意思？」
「洋基，就是，一個棒球隊的名字。」吉米看看身上的連帽衫，有點臉紅。比起辛籽的女兒，吉米很慢熱，特別是在不熟的人面前。他對於許心超熱情地叫他「吉米哥哥」不太適應，他只比這個女孩大一個星期。
於是便說：「你叫我吉米好了。」
「許心超，多跟吉米哥哥用英語對話。吉米，你跟她說英語呀。」
「媽媽讓我回國多講中文。」吉米看了顏清凡一眼。
「你們覺得怎麼互相聽得明白，交流方便，就怎麼來吧。」顏清凡無所謂地擺擺手。
「顏清凡，你在國外待了這麼多年，應該懂怎麼點酒吧？」辛籽問。
「我可沒去過酒吧，不過多少知道一點點。」顏清凡有點神經過敏，矜持地一口否認。
「我一點不懂。還是你來點，要烈一點的。」辛籽一副豪邁的表情。
「Johnny Walker約翰走路，怎麼樣？」顏清凡看看酒單說。
「好，服務員，來兩杯那個什麼約翰走路。」辛籽可能已經習慣做主管了，她提高嗓音，對服務員下達命令。服務員瞪大眼睛，打量這兩個中年婦女。（三一）
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