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嫦娥的月宮（七）

藍曉鹿

「啊？這也是下鄉的理由？」

「是啊。因為奶奶說，老鼠瞪大的眼睛是在問：『咦？貓哪？貓都去哪兒啦？』外公聽了，便點頭依允。還關照奶奶說，以後想去就去，不用再編什麼理由了。就這樣的，斷斷續續地住過去，忙了秋冬兩季，棚屋裡的工具都歸了位，地上每一粒灰塵都被清掃乾淨了。到了次年春天的時候，棚屋四圍種下的桂花、茉莉也還發出了芽。」

「暖空氣一波波北上，棚屋裡春暖宜人，想必也是去鄉下思過的大好時光吧。」

「哈哈。你還真了解我家奶奶。有一天，趁著春陽正暖，奶奶把整間屋子木格上的窗紙都換了新的。據說，剛剛換過窗紙的屋子特別叫人舒心。每天早上，陽光透過窗格篩在地上，好像撒了一地的鬆餅粉，潤澤有光。

「這等舒心的地方，連大奶奶都聽說了。她第一回由貼身丫頭攙扶著，踏進奶奶三房的屋裡，問奶奶說：聽見下人說鄉下僻靜，不曉得適合不適合念經哪？清明的時候，奶奶便邀請大奶奶過去住了幾天。奶奶說，起先還怕棚屋簡陋，大奶奶住不習慣。不想，春日晚上，在室內生一爐火，溫一壺紅棗蓮子湯，兩個人就著爐火，補一補繡花鞋上鬆脫的針線，喝一碗甜湯，倒是十分的閒散舒適。」

「大奶奶和三奶奶成了閨密？像我們這樣？」

「這是什麼比喻！」

「她們伺候同一個男人，我們一樣沒男人，那還不是一樣？」

「這麼說，也算是啦。」

「我明白了，奶奶對你說的話，就是根據她自己的經驗得出來的。不是哲學家，從別的哲學家那裡，抄來抄去抄出來的答案。」（七）

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