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秋日的私語（四）

凌珊

瑪麗呢，換工作像換衣服，兼帶換老公齊頭並進。跟籃球丈夫離了婚，又找了個商場黑人。這人的工作三天兩頭無著落，還帶著前妻生的一個青春期兒子，頭髮像種草，一個個辮子朝天椒茁壯成長。每次過感恩節，家裡客人三桌排開來，白、黃、黑，色彩明亮，亞非拉國際友人肩並肩，就差沒來首〈國際歌〉伴奏了。

費倒是樂意他們來，人老了就喜歡熱鬧，瑪麗總擔心她累著。節日的聚餐她累不著，餐點都是訂製。當然她的拿手涼拌菜，甜酸胡蘿蔔洋蔥小青椒是必不可少的，每個人都酸得牙倒也還是拍手稱讚。她這拿手菜可是祖父母傳下來的，還有一個烤麵包也是絕活。可惜威廉和瑪麗都不喜歡烹飪，這祖傳祕方可能真得要絕活了。

瑪麗喜歡做藝術品，小手工是聖誕節禮物必備，卡片、香皂、洗髮精，還放到網上賣。只是瑪麗如今也成了賣房子的。都說父母影響子女，在她家是千真萬確。

威廉的擔心她明白。不過她一個人住這麼多年了，不也沒事。威廉搖旗，瑪麗吶喊，他們兄妹倆是非要把她逼到養老院不可。誰規定的，哪個年齡段就一定進養老院？

費被自己的想法嚇了一跳，她還真沒想過孩子會跟自己作對。他們小時候她可是說一不二。就是現在，每次威廉來作客，屋子裡的空調也不敢隨意擺弄。知道她喜歡暖和，屋子熱也不作聲。

威廉上次來，下雪出去跑步，跑回來一身青。還擔心她摔跤呢，自己先摔了。但他說不跑不能活。哎，如今威廉每天電話上講的，除了養老院就是摔跤，好像人老了就剩下這兩件事，只是先後問題。（四）

威廉 養老院 工作

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