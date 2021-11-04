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彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

中年心事（三○）

海沂

她們來到海邊一家叫做「滄海一杯」的酒吧。正午的陽光把冬日的海面照耀得波光粼粼，細碎的金色，慢慢湧動，好像在醞釀著一股巨大的情緒，又或許是激戰之後的疲憊沉寂。酒吧室內光線柔和，海浪聲隔著玻璃窗，低沉迴盪，空氣裡散發著酒和奶油混合的香味。這裡真是個讓人敞開心扉、盡情暢飲的好地方。

「我喜歡這裡。媽媽，以後我要常來這寫作業。」許心超一進酒吧便興奮起來。

辛籽一小時前在電話裡說話的語氣，好像已經到了危機關頭、生死邊緣，顏清凡回話也是情緒低落，生無可戀。可她們如約看到彼此，互相打量著對方，誰都不像活不下去或者是不想活的樣子。中年人總是那麼自尊善變，用喬裝打扮來掩飾狼狽不堪的生活內核。

辛籽基本上去哪兒都帶著寶貝女兒，這次也不例外。

「你真會選。我一直住在Q城，還不知道有這麼浪漫安靜的去處。」辛籽欣賞地環顧四周。

「我前兩天早起跑步時發現的。不錯吧？吉米，過來呀。」顏清凡笑著招呼與她保持距離的兒子。

吉米靦腆地笑一下，向辛籽和她女兒說了兩聲「嗨」，算是打過招呼。他在家跟媽媽講話時，振振有詞，但一出家門，卻不免帶著青澀少年的害羞，有禮貌，但是話少。慢慢熟起來，才露出調皮樂呵的本相。

「吉米個子竄得可真高，越長越帥，像洪力。」辛籽仰頭看看顏清凡兒子說。

「洪力現在離胖子只差一步之遙。吉米比他爸強，雖說有點小脾氣，但總的說來，還是一枚純真可愛的小男生。」

顏清凡挎著兒子的胳膊，好像生怕他隨時跑掉。因為她應辛籽的要求，好不容易才說動吉米跟她一道出來。（三○）

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