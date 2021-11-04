「旁邊桌上的瓷甕裡，裝著的就是那個流產小貓的骨灰。二奶奶像供祖先一樣地供在桌上，初一、十五，還有任何一天她自訂的悼貓日，都要在甕前擺上許多好吃好喝的。」

「你家的奶奶打破了人家二奶奶的『祖宗牌位』。」

「是呀。若不是有個靈巧的丫頭跑去通報，只怕奶奶的右眼都要被抓瞎了。還好外公丟下手上的生意，即時趕到後院，只在右眉骨上留下了一道疤痕。」

「桃蘇鎮的蕭家茶莊裡，根本是在上演宮廷劇啊！」

「當然不是。宮廷劇都是假的，蕭家茶莊裡都是真刀真槍的。就算外公一味只想裝糊塗，息事寧人地過安穩日子，也覺得不能不管了。便挑了一個下午茶的時間，對著一家大小說 道，前些日子三奶奶冒犯了二奶奶，儘管後來二奶奶寬宏大量，不想再計較了，但是他覺得一個員工、家丁近百號人的茶莊，該有規矩還是要有的。他說，鄉下茶園裡頭有一處木頭搭建的棚屋，收茶旺季供短工暫住的。不如讓三奶奶去鄉下茶園的棚屋裡閉門思過一陣子，以示懲戒。」

「莫非那裡後來就成了奶奶的月宮？」

「是啊！誰也沒想到，第一次奶奶去的時候垂頭喪氣的，後來，竟常常找些理由，主動要求過去鄉下閉門思過。比方說，秋天的時候冷空氣一波波南下，每一次降溫時，奶奶就說鄉下棚屋裡要更寒徹心扉吧，最是痛下悔過之心的好時機，便去住了幾日。有一回，奶奶還對外公說，前晚夢見一隻好大的老鼠，快有松鼠那麼大的個頭，大大圓圓的眼睛筆直地瞪著人，一點也不迴避……」（六）