趙梅英／圖

自從禁酒令撤了，1933年吧，你都經歷過的。酒精傷身體，後果自負，醉酒的也少了。就像刀能殺人就禁刀一樣的道理。

費說不過兒子。她更喜歡想些兒子小時候的事。威廉 穿牛仔褲上學，回來怒氣沖沖的樣子。原來是牛仔褲給她燙了褲線，同學都嘲笑牛仔褲還燙褲線。暑期打工，兒子到老子上班的公司做小工，撿巧克力。流水線上花花綠綠的巧克力啊，簡直讓威廉樂開了花，大塊朵頤一塊又一塊，沒兩天就吃到想吐。最後就是把巧克力當球投，消磨時間，這頭扔那頭。威廉後來練得一手好棒球，不知道有多少跟這投巧克力有關。威廉兩手五個棒球翻轉，可是拿手好戲，只是他這棒球也沒堅持下去，跟跳水一樣不了了之。最後是步老子後塵，也做了推銷。

她的頭髮，費拿起梳子，梳著栗色的髮絲，每一縷都是走過的陽光曬過，卡羅萊納、田納西、路易斯安那到喬治亞。南方女子的她卻老早就知道要獨立。孩子小時，她開幼兒園，帶別人的孩子連帶自己的娃。鄰居女人們不解：自家娃就夠煩了，還帶別人的；至於掙錢，那不是丈夫的事嗎？

等到孩子大了，她邊當主婦邊上學，修了一個教育碩士。那時女人本科畢業的都少，她卻拿了研究生學位。主婦們還在圍著男人、孩子上演鍋碗瓢盆交響曲時，她已經熱火朝天地經營著自己的小學校了。

老威廉去世後，談過幾次戀愛、交過幾個男友，一個要她穿著如何怎樣、一個要她吃什麼更健康美麗。那些以美麗健康外貌編織的網。她放飛過，怎麼可能再回到籠子裡自投羅網。

威廉和瑪麗都大了，她開始做房產，帶人看房子，穿街走巷，每天街區上下穿梭。工作兼看風景除了賣房子的，也就郵差了。只是現在賣房子也跟從前不同了，也有可能發生危險。

那一次她帶客戶看房子，鑰匙打開門的瞬間，就覺得不對，一抬眼就看後院的門玻璃上一個大窟窿。竊匪像是很有經驗，只砸碎靠近門把手的一圈，足夠把手伸進來開門。這是個模型房，裡面的家具精美簇新。

什麼時候現代人窮得要翹砸門撬鎖，偷東西賣來維生了！瑪麗住的地段倒是高尚區，大白天遇到搶匪奪車。前車擋住，同夥下來恐嚇開車的人，車主通常給嚇得呆住，拱手繳車。殊不知瑪麗可是個硬茬，你不惹她，她還惹你呢！堵住不讓開嗎，直接加大油門，朝著擋路車撞過去。哎呀媽呀！錄像裡都能聽到劫匪的叫喊聲。

說起瑪麗，費生她的時候，已經是高齡產婦。威廉都上高中了，兩個孩子相差十八歲，放現代也少見。但她懷上就生了。老威廉死時，瑪麗才幾歲，費也就對她格外呵護，要什麼給什麼，說一不二。她原先學的那些教育理論都扔到爪哇國去了。直到瑪麗到了交友年紀，交了個黑人 男友。青天霹靂，費娘家祖上三代別說是跟黑人交朋友，黑人給他們做工，要不要都另論。

這個黑人特別，瑪麗說，一米九大個，打籃球的，一家子高人，他妹妹還是喬治亞州女子籃球隊教練呢。費不明白女兒為啥就看上了黑人，但是就跟威廉看上東方人一樣，一個是「黃熱病」、一個是「黑色瘋」。

秋天費喜歡買了各式核桃 放廚房，有一種核桃俗稱Negro Toe，黑乎乎的扁平，叫「黑腳趾」倒是生動。只是這個Negro在小外孫女面前，費就是不知道如何解釋。莎拉是個溫順的好孩子，如今也是大高個，跟媽媽一樣喜歡藝術。考上了喬治亞理工大學，卻一年不到就輟學了，寧願去mall裡賣衣服。拉得一手好提琴，也不學了。（三）