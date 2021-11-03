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中年心事（二九）

海沂

茫然間沖過三遍水箱，站起來，眼看馬桶深處捲起淡藍色的漩渦，她心裡的傷心沮喪，糾結得也像一個漩渦，不斷向下墜去。她很想告訴辛籽，她自己和老公的關係並沒有看起來那麼好，更談不上一個賺錢養家、一個悠閒教子的現世安穩。他們的種種矛盾一觸即發，目前僅在小心翼翼地維持表面，不去觸碰風暴眼而已。

在馬桶上坐得太久，兩腿發麻。她強撐起身來洗了洗手，強迫自己再刷一遍牙齒。對著鏡子，看到一張口吐白沫，又滑稽、又憂鬱的臉。她不願多看自己，擦擦嘴唇，心想，我若向辛籽訴說煩惱困境，面目是否會這般可憐？而人家都不願講出自己的感情真相，我又何必要自揭瘡疤？她悻悻地關了燈，，回屋躺下。

第二天早上顏清凡醒來後，照常做飯吃飯，幫著婆婆收拾廚房，她似乎很習慣當家庭主婦。洪力說約了朋友，打過招呼，匆匆出門了。她查看正在充電的手機，有四個未接電話，全是辛籽打來的。她拿毛巾擦乾手上的水，準備回覆，電話又響了：

「顏清凡，有空嗎？我的生活煩透了，我感覺自己快要崩潰了，很想找你出來聊聊。」

辛籽和老公的問題一大堆，不知從何說起。她不願意在同事們面前示弱，暴露出自己焦頭爛額的一面，想來想去，只有向老朋友訴說。

「親愛的，你在哪？我叫輛滴滴過去接你。」電話那頭，辛籽急不可待地說。

此時顏清凡也有滿腹的苦惱無處傾吐。

「我憋了一肚子的話，正愁沒地方說呢。」

如果說男人之間的兄弟情義，建立在共同的野心志向和興趣愛好之上，那麼女人之間的閨蜜友誼，則依賴於某種相似的生活遭遇。（二九）

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