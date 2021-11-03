我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥為中國前副總理付出真感情？ 網嘆「太單純」

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

嫦娥的月宮（五）

藍曉鹿

「婚後的二奶奶繼續打牌、抽菸，還把二房裝潢得如同她以前待的風月場所一樣，鎮日裡人來客往好不熱鬧。惟獨她的肚皮子安安靜靜，沒有生息。

「對年近花甲娶進門來的第三位太太，外公非常寵愛。但是可以想見，在那一處複雜的大宅院裡，過日子不容易。大奶奶人好，卻是一塊不管事的木頭。二奶奶精明得像把刀子，每月月初，各房剛分到月錢，二奶奶就必然找三奶奶過去二房那邊打牌，不把身上的月錢全數輸光，是不讓離開桌子的。

「一個夏日的午後，牌桌上，二奶奶的一位常客──馮二爺藉著摸牌，偷摸了一下奶奶的手。奶奶連忙閃躲，藉故起身要去添茶，慌亂中打翻了旁邊桌上一個墨綠色的瓷甕。不想，這卻闖下大禍。

「二奶奶當著眾人的面就翻了臉，教訓起來：『也進門好幾個月了，規矩卻還是一點都不懂。到現在還不知道，二奶奶房裡的誰輕誰重嗎？在老爺和大奶奶之間，大奶奶更重，因為她是老爺的爹娘指的，敬重她就是敬重老爺死去的爹娘。但他們再怎麼說，也是二奶奶的家人，在家人和桌上的客人之間，自然客人更重要些。外人不高興，可以馬上拍拍屁股走人的，誰要花閒工夫陪你打牌？再說一句不怕得罪在座各位的話，這所有的人加在一起，都沒有那隻躲在角落睡大覺的老貓重要……」

「原來二奶奶是個貓奴來著！」

「二奶奶說，因為那隻老貓救過她的性命。有一次，一個難纏的客人欺負她，老貓當初還年富力強的，撲上去窩著爪子就是一陣狂打，弄得肚裡的小貓都流產了。」（五）

上一則

吃貨的追求

下一則

欸乃聲中聽崑曲

延伸閱讀

中佛州中美協會、中華學校 百餘人同慶中秋與教師節

中佛州中美協會、中華學校 百餘人同慶中秋與教師節
台防疫鬆綁…陳時中：唱KTV要戴口罩 打牌要戴手套

台防疫鬆綁…陳時中：唱KTV要戴口罩 打牌要戴手套
趙麗穎畫中美人圖 粉絲狂讚「嫦娥下凡來」

趙麗穎畫中美人圖 粉絲狂讚「嫦娥下凡來」
休士頓亞洲協會民謠慶中秋 濃濃台灣味

休士頓亞洲協會民謠慶中秋 濃濃台灣味

熱門新聞

呂珍(左)辭去會計工作，成功創立市值4700萬美元的公司。圖／取自instagram

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

2021-10-26 16:24
達姆／圖

酒駕的暴力事件（上）

2021-10-30 03:02
達姆／圖

酒駕的暴力事件（下）

2021-10-31 03:02
潘越雲注重運動，這兩年愛上西班牙舞。圖為她為演出練習佛朗明哥舞。（本報資料照片）

潘越雲享受孤獨 靠自律練出自己的獨特

2021-10-30 07:00
根據蘇富比的說法，「黑便士」的歷史可追溯至1840年，拍賣的這枚郵票是「世界第一款郵票的首印版之一」，將於12月7日在「珍寶」（Treasures）拍賣會上進行拍賣。歐新社

世界首枚郵票「黑便士」將拍賣 估價高達825萬美元

2021-10-26 12:35
民國47年6月12日，胡璉(圖中)陪同蔣中正總統巡視金門防務，蔣經國隨行。（圖：胡璉故居紀念館暨研究中心提供）

打勝中華民國立足台灣第一戰 新書揭胡璉與老蔣恩怨

2021-10-26 01:02

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂