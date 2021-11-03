「婚後的二奶奶繼續打牌、抽菸，還把二房裝潢得如同她以前待的風月場所一樣，鎮日裡人來客往好不熱鬧。惟獨她的肚皮子安安靜靜，沒有生息。

「對年近花甲娶進門來的第三位太太，外公非常寵愛。但是可以想見，在那一處複雜的大宅院裡，過日子不容易。大奶奶人好，卻是一塊不管事的木頭。二奶奶精明得像把刀子，每月月初，各房剛分到月錢，二奶奶就必然找三奶奶過去二房那邊打牌，不把身上的月錢全數輸光，是不讓離開桌子的。

「一個夏日的午後，牌桌上，二奶奶的一位常客──馮二爺藉著摸牌，偷摸了一下奶奶的手。奶奶連忙閃躲，藉故起身要去添茶，慌亂中打翻了旁邊桌上一個墨綠色的瓷甕。不想，這卻闖下大禍。

「二奶奶當著眾人的面就翻了臉，教訓起來：『也進門好幾個月了，規矩卻還是一點都不懂。到現在還不知道，二奶奶房裡的誰輕誰重嗎？在老爺和大奶奶之間，大奶奶更重，因為她是老爺的爹娘指的，敬重她就是敬重老爺死去的爹娘。但他們再怎麼說，也是二奶奶的家人，在家人和桌上的客人之間，自然客人更重要些。外人不高興，可以馬上拍拍屁股走人的，誰要花閒工夫陪你打牌？再說一句不怕得罪在座各位的話，這所有的人加在一起，都沒有那隻躲在角落睡大覺的老貓重要……」

「原來二奶奶是個貓奴來著！」

「二奶奶說，因為那隻老貓救過她的性命。有一次，一個難纏的客人欺負她，老貓當初還年富力強的，撲上去窩著爪子就是一陣狂打，弄得肚裡的小貓都流產了。」（五）