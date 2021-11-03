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茶樹王（一七）

草白

後來，還有一次，那個人是本地頗為知名的茶葉研究專家，也是他早年便熟識的。他實在沒忍住，帶著那人興沖沖前往，找了大半天，好像那樹憑空從這林子裡消失了。究竟為何如此，實在匪夷所思。

從此之後，他斷了與外人訴說此事的念頭。妻子死後，他將撿來的茶籽丟進泥裡，一年扔一顆，想著有一天要是老得走不動了，就近看看也好。

老人說：這便是那天我不願帶他們去的原因。我怕大家白跑一趟，什麼也看不到。

我點了點頭，想起論壇上那篇文章，覺得此事頗有些詭異，但也沒有到荒誕不稽的地步。我不相信老人會撒謊，為了找到自己的女兒，故意說茶樹王長在她回家的必經之路上，讓我幫著去找她？即使我去了，也不一定能找見。八成是見不到的。

你說的那棵茶樹王，你女兒應該也見過的吧？

我告訴過她，但沒有帶她去看過。那時候，我發現她對茶的癡迷不在我之下，就斷了這個念頭。

會不會是你自己太緊張了？

什麼？

我的意思是，每次你帶人去都找不到它，一旦自己去，就能找到。會不會壓力大，太緊張，就迷失了方向。

老人搖了搖頭，陷入沉思中。

我心裡卻覺得這個可能性很大。不然怎麼解釋那憑空消失的樹，它又不會長腳，怎麼說不見就不見了呢？另外，我心裡早有推測，想要證實它的正確性，其實也容易，只要拿出那照片讓老人辨認一下，一切都水落石出了。但我沒這麼做。

頗費了一番周折，老人女兒任職的學校還是被查到了。接電話的是一位男老師，或許就是那個學校的校長。（一七）

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