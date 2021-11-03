趙梅英／圖

當然這些的反面他們也不懂。沒有伴侶寂寞，但也沒有了因之存在的表演和競爭。剛才電視還在重播《大亨小傳》，米亞‧法羅也老了，伍迪‧艾倫也一樣，愛來愛去搞不清楚。當然明星不同。世俗夫妻另論。

危險。費不自覺地扶了一下樓梯扶手。瑪麗總提醒她不要再穿高跟鞋了。她這也算高跟鞋？最多不過小跟罷了。費心裡反駁著，還沒聽說過有多少老人跌倒，高跟鞋是禍首。關鍵是她不覺得有什麼。蕭斯塔高維奇（Dmitri Shostakovich）的華爾茲，每一個「澎恰恰」都是高跟鞋的嘆息。女人如琴，越老弦也越妙，不是嗎？

費上了樓，拉開臥室門。門把手上叮鈴鈴一陣簇響。每年秋天的Mardi Gras狂歡節，瑪麗都會帶著莎拉去看熱鬧，回來花花綠綠好幾條項鍊，掛她門上亮晶晶朗朗響。

費把珍珠長項鍊從胸前摘下，收到首飾盒裡。從首飾盒的鏡子裡望一眼自己，千金難買老來瘦。她那個時代的女人還真沒幾個胖的，整天累得狗熊一樣，哪有時間胖。再加上缺衣少食，三十年代經濟大蕭條她親身經歷過。「盡自己一份力，滑輪去上班，節省汽油。」──她那時的廣告語。如今莎拉玩滑輪，可能沒想到，滑輪曾是外婆那個時代上班族崇尚的交通工具呢。

好在費丈夫家還算富裕，雖然她當初嫁給他，並非全部看中他家境背景，只是因為他長得帥，德國人的鼻梁和深眼窩。都說威廉 像她，其實威廉的額頭就是照他爸的模子搬下來的。連帶德國人的一本正經、嚴肅認真到令人窒息的品性。

哈，她現在可以隨意這麼說了，反正老威廉也不在了。雖然當初走得突然，還是讓她悲傷震驚了很久。都不知道他有心臟病。那麼多年他菸不離手，天天早餐培根煎蛋。威廉說，都是那些不健康的東西害了他，才五十出頭就走了。

威廉自己從此戒了菸，酒也不喝了，還去了戒酒協會。以前沒聽說過他喝酒成癮，還有什麼OCD、強迫症是什麼，也沒聽過。威廉怎麼就得了強迫症呢？又沒人逼他做什麼。他跳水那麼出色，還拿了田納西州少年組第二名，突然說不跳也就不跳了。

當初為了陪他跳水訓練，老威廉每天一大早就帶他去游泳池訓練。那時才剛搬到田納西不久。那些年為了養家，丈夫換工作像跑馬燈，每換個工作，薪水就漲一大截。搬家像吉普賽人，北卡、南卡、路易斯安那州，最後又回到喬治亞。只在北卡州，威廉上過的小學加中學，就可以舉起兩隻手。

老威廉上班只有兩條正裝褲子輪換。每天臨睡前把褲子疊好，放在床板被褥間，第二天早上醒來，褲線壓得倍倍直。

褲線如同戰爭的影子綿延。緬甸 老撾的叢林野獸，二戰的硝煙中，老威廉睡覺的床板上壓的不是褲子而是子彈。荷槍實彈躺下，睜眼可能是日本兵的刺刀白煞煞地對著你，能活著回來，簡直是奇蹟。

威廉高中畢業徵兵，老威廉力阻兒子躲過一劫。倒是威廉找了一個東方老婆，他沒有想到。當然那時他已經不在人世。緬甸的叢林中，熱氣蒸騰的大地上，也許有過一個東方女子救過他的命，從此種下緣分，於是他的下一代就有了東方色彩也說不定。

威廉跟新婚的泰國太太在西雅圖開闢了一個農場種大麻 ，旁邊就是微軟的地，比爾‧蓋茨的莊園。照片上威廉擁著身材嬌小、皮膚黝黑的太太微笑著。

只是為啥要種大麻呢？費望著照片，百思不得其解。威廉說，大麻其實不算什麼毒品，從前人止痛都會用上，當然適量最重要。就像從前的酒也是禁的，越禁越喝，就此催生了私人釀造業moon shine啤酒，趁著月黑風高夜釀酒。醉酒的人多了，為酒捨命的更多。（二）