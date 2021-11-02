她叫了一杯黑啤，完成任務似地一口、一口喝下去。鄰居太太挑起眉毛，誇她酒量不錯，旁邊一個中年人朝她擠擠眼，說她是個Good girl。她知道美國 人見了七，八十歲的老太太，聊嗨了一樣叫girl，但她還是聽得飄飄然。

鄰居太太搭著她的肩膀，親切地問她，要不要再來一杯愛爾蘭咖啡 ，她毫不猶豫地點點頭。結果一喝才發現，咖啡裡摻的是奶和威士忌，酒味濃烈。她猶豫了一下，還是逞能地喝下去。

等那個朝她擠眼睛的中年人走過來請她喝酒時，她慌神了，理智告訴自己必須打住。她藉口回家照看孩子，匆匆離開酒吧。這時她的腳下開始打滑，開車上路，頭微微發暈，漸漸的，手腳越來越不協調。眼看到家了，本該在路口將車暫停片刻，她卻一腳踩下油門，車子直接衝了出去，人好似被重量級拳擊手當頭暴打，立時昏了過去。

回想起車禍的一幕，她不願再糾纏細節，把被子一扯，轉過身，默默翻看起微信 。如今微信幾乎成了她的避難所和精神依靠。看著、看著，她注意到老公又為那個女人點了一個讚。她在心裡說：洪力，你是手欠呢，還是故意考驗我做為良家婦女的容忍度？

洪力的心思讓她越來越琢磨不透了。

此時顏清凡若質問老公，必會驚動公公、婆婆和兒子。她在洪力家的地位已經岌岌可危，與老公爭執起來，她根本得不到支持，反而在無能主婦之上，再平添一項無理取鬧的罪名。

她深深嘆一口氣，仍壓不住向誰傾訴的衝動。她握起手機去了洗手間，呆呆坐在馬桶上，心裡沒有一絲安穩。洪力回國工作，收入是有增加，但她的安全感卻越來越低，時常處在惶恐不安的情緒之中。（二八）