「謝謝你這麼說。不過，事實上並不是。」這時濕陶土中的空氣已經都排乾淨了，兩個女人合力把緊實的陶土移到了轉盤上。

「我們桃蘇鎮是緊鄰著上海的一處水鄉，兩條主要的水道一條是長江、一條是運河。長江的水自西向東，每一年春天，新融的雪水從通天河注入長江，源源不斷一路往東，輸入桃蘇鎮。運河的水由南而北，連同河道上載著食鹽、稻米、茶葉以及錦繡絲綢的船隻，源源流出桃蘇鎮。此外，還有大大小小的分流貫穿市鎮，因此搖著一支小小的木櫓，就可以走遍小鎮的每一處角落。直到民國的時候，鎮上依然有好些人家在水上討生活。

「奶奶就是在船上出生的漁家女兒，沒有裹過腳，是那個年代少數的大腳女人。奶奶說，船上的女人不能裹腳，因為水上難免風浪，大的腳才能像蹼一樣張開來，穩穩站立不跌倒。」

說到這裡時，南方雪把手掌打開到最大。沾著陶土的手是泥灰色的，完全伸張開來的時候，好像某種植物藏在地下，強健卻不為人知的根脈。

「奶奶十八歲的時候嫁來岸上。外公姓蕭，家裡世世代代經營著一家茶莊。在奶奶的前面，外公已經娶進兩門妻室。第一位是外公父母做的媒，據說大奶奶幼年生過天花，臉上落下了大大小小的麻點。外公從來不碰大奶奶的身子，大奶奶每天只關在自己房裡，吃齋念佛，窗外的大事小事一概不聞不問。二奶奶是桃蘇鎮的名妓，外公用一袋白銀，從風塵場裡贖回來的。」（四）